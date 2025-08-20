김우빈X수지 그리고 김은숙 작가…'다 이루어질지니', 10월 3일 공개 확정

배우 김우빈, 수지가 출연하고 김은숙 작가가 집필한 넷플릭스의 새로운 시리즈 '다 이루어질지니'가 오는 10월 3일(금) 공개를 확정했다.



추석을 앞두고 공개되는 '다 이루어질지니'는 천여 년 만에 깨어난 경력 단절 램프의 정령 지니(김우빈 분)가 감정 결여 인간 가영(수지 분)을 만나 세 가지 소원을 두고 벌이는 로맨틱 코미디다. 세상 물정 모르는 지니와 감정을 모르는 가영의 운명적인 로맨스가 달콤하고도 아찔한 설렘을 선사할 것으로 기대를 모은다.



무엇보다 2016년 드라마 '함부로 애틋하게'에서 호흡을 맞췄던 김우빈, 수지의 재회는 '다 이루어질지니'를 기대케 하는 가장 큰 이유다. 믿고 설레는 '로코킹' 김우빈은 램프의 정령 '사탄 지니'로, 독보적 '로코 여신' 수지는 이상하고 아름다운 램프의 새 주인 '가영'으로 변신해 세상 어디에도 없는 마법 같은 로맨스를 펼친다. 여기에 안은진, 노상현, 고규필, 이주영 등 독창적 세계관에 재미를 더할 라인업은 기대 심리를 더욱 자극한다.



20일 베일을 벗은 '다 이루어질지니' 공개일 발표 포스터 및 영상은 황금빛 케미스트리로 눈길을 사로잡는다. 햇빛이 일렁이는 사막 한가운데 램프를 들고 선 아름다운 여인 가영. 마법의 램프가 반짝이기 시작하자 황금빛 모래바람이 불어오며 신비한 비주얼의 지니가 나타난다. 숨결이 스칠 듯 가까운 거리에 예고 없이 등장한 그는 "세상을 다 뒤져서 너를 찾아내겠다. 기억해라, 널 찾아갈 내 이름은 이블리스다"​라는 의미심장한 예언으로 심박수를 높인다. 소원을 들어주는 램프의 정령 지니가 이블리스, 즉 '사탄'이라는 사실이 호기심을 자극하는 가운데, 지니의 등장에도 감정을 봉인한 듯 흔들림 없는 가영의 모습이 눈길을 끈다. 여기에 포스터 속 두 사람의 옆으로 드리워진 '오너라 타락으로'라는 문구는 예사롭지 않은 이들의 관계에 궁금증을 불러일으킨다.



김우빈, 수지가 그려낼 매혹적인 판타지 로맨틱 코미디 ​'다 이루어질지니'는 오는 10월 3일(금) 넷플릭스를 통해 공개된다.



[사진제공=넷플릭스]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)