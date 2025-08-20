"미 햄버거 파이브가이즈 용산점 매출, 전 세계 5위권"

▲ 파이브가이즈 "용산점 '글로벌 톱5 매장' 포함돼"

에프지코리아는 지난달 25일 용산역 아이파크몰에 문을 연 파이브가이즈 용산점이 첫 주부터 현재까지 전 세계 1천900여 개 매장 중에서 매출 상위 5위권에 이름을 올렸다고 오늘(20일) 밝혔습니다.에프지코리아 관계자는 "유동 인구가 많은 지역적 특성도 있지만 단기간 내 최상위권에 진입한 건 파이브가이즈의 맛과 품질에 대한 고객 선호도가 반영된 결과"라고 말했습니다.한화 김승연 회장의 삼남 김동선 한화갤러리아 미래비전총괄이 국내에 들여온 파이브가이즈는 미국 수제 햄버거 브랜드로, 2023년 6월 1호점인 강남점을 연 뒤 매장을 8개로 늘렸습니다.지난달까지 국내 매장 누적 방문객은 450만 명을 넘었고 점포당 매출은 전 세계에서 가장 많다고 에프지코리아는 전했습니다.에프지코리아는 '글로벌 톱5 그룹'에 복수의 매장이 포함된 국가는 한국이 유일하다고 강조했습니다.에프지코리아의 모회사인 한화갤러리아는 파이브가이즈의 사업권 매각 등을 검토 중입니다.(사진=에프지코리아 제공, 연합뉴스)