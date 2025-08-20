U-21 남자배구, 내일(21일) 캐나다와 첫 경기…세계선수권 4강 도전

▲ 석진욱 감독(중앙)의 설명을 듣는 U-21 남자배구 대표팀 선수들

21세 이하(U-21) 남자 배구 대표팀이 내일(21일) 중국에서 막을 올리는 U-21 세계선수권대회에서 32년 만의 4강 진출에 도전합니다.왕년의 '배구 도사' 석진욱 감독이 이끄는 남자 U-21 대표팀은 지난 18일 출국해 결전을 앞두고 있습니다.이번 대회에선 24개 팀이 여섯 팀씩 4개 조로 나눠 조별리그를 벌인 뒤 각 조 1~4위가 16강에 오릅니다.우리나라는 폴란드, 이란, 푸에르토리코, 캐나다, 카자흐스탄과 B조에 편성됐습니다.세계랭킹은 우리나라가 공동 15위로 이란(1위), 폴란드(6위), 캐나다(9위)보다 낮고, 푸에르토리코(20위), 카자흐스탄(26위)보다는 높습니다.석진욱 감독은 이번 대회에서 4강 진출을 목표로 잡았습니다.우리나라는 1991년과 1993년 대회 때 3위에 올랐지만, 이후에는 한 번도 4강에 오르지 못했습니다.U-21 대표팀은 이우진(전 이탈리아 몬차)과 윤경(인하대)을 비롯해 2023년 아르헨티나 19세 이하(U-19) 세계선수권 때 30년 만의 동메달 쾌거를 이뤘던 선수들이 주축을 이뤄 4강 진출 기대감이 큽니다.이우진은 국가대표팀에 차출돼 올해 아시아배구연맹(AVC) 네이션스컵에서 뛰었고, 윤경은 지난 달 열린 라인-루르 세계대학경기대회(U대회) 때 대표팀의 주축으로 활약했습니다.이우진, 윤경 외에 프로 무대에서 뛰는 아웃사이드 히터 윤하준(한국전력)과 윤서진(KB손해보험), 세터 김관우(대한항공)도 가세했습니다.우리나라는 내일(21일) 캐나다와 첫 경기를 시작으로 모레(22일) 폴란드, 23일 이란, 25일 푸에르토리코, 26일 카자흐스탄과 차례로 맞붙습니다.(사진=대한배구협회 제공, 연합뉴스)