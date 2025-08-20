'설영우 풀타임' 즈베즈다, UCL PO 1차전서 파포스에 '1대2' 패배

뉴스

국가대표 풀백 설영우가 뛰는 즈베즈다가 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 본선으로 향하는 마지막 관문인 플레이오프(PO) 1차전에서 졌습니다.

즈베즈다는 오늘(20일) 세르비아 베오그라드의 라이코 미티치 경기장에서 열린 키프로스 팀 파포스와 UCL PO 1차전 홈 경기에서 경기 시작 1분도 채 지나지 않은 시점에 실점하며 2대1로 졌습니다.

홈에서 패배를 당한 즈베즈다는 27일 오전 4시 키프로스의 알파메가 경기장에서 열리는 원정 2차전에서 반드시 이겨야 본선행을 노릴 수 있습니다.

설영우는 오른쪽 풀백으로 풀타임을 소화했습니다.

패스 91%, 롱패스 89%, 태클 75%, 지상 볼 경합 88%의 성공률을 기록하는 등 제 몫을 다했지만, 팀 패배를 막지는 못했습니다.

즈베즈다는 경기 시작 30여 초 만에 실점하며 어렵게 경기를 풀어갔습니다.

파포스 수비수 주앙 코레이아가 기습적으로 때린 중거리슛이 그대로 골문을 뚫었습니다.

즈베즈다는 후반 초반에는 페널티킥을 내줘 2대0으로 끌려갔습니다.

다만, 후반 13분 페널티킥을 얻어내 한 골은 만회했습니다.

파포스 공격수 브루노가 페널티지역에서 즈베즈다의 크로스를 팔로 쳐낸 게 비디오판독(VAR) 끝에 드러나 페널티킥이 선언됐습니다.

키커로 나선 즈베즈다의 스트라이커 브루노 두아르테는 첫 슈팅을 골키퍼가 쳐내자 침착하게 헤더를 다시 시도해 한 골을 만회했습니다.

