"한국, 외교 상대 아냐…역사 흐름 바꿀 수 없어"

북한 김여정 노동당 부부장이 이재명 대통령을 직접 언급하면서, 한국은 자신들의 외교 상대가 될 수 없다고 비난했습니다. 정권과 함께 우리의 대북정책 기조가 바껴도 역사의 흐름을 바꿀 수는 없다며, 당장 호응할 의사가 없다는 의사를 거듭 드러냈습니다.



북한 김여정 부부장이 어제(19일) 외무성 주요 국장들과 협의회를 열고 김정은 총비서의 대외정책 구상을 전달했다고 조선중앙통신이 보도했습니다.



김여정은 이재명 정부가 들어선 이후 남북 관계 개선을 위해 생색을 내려고 안간힘을 쓰는 '노력'을 알 수 있다면서, 악취를 풍기는 대결 본심은 감출 수 없다고 비난했습니다.



이어 이재명 대통령의 실명을 거론하면서 역사의 흐름을 바꾸어놓을 위인이 아니라고 주장했습니다.



김여정은 지난 18일 을지국무회의 모두발언에서 작은 실천이 쌓이면 상호간 신뢰가 회복될 것이라고 한 이 대통령의 발언에 대해서도 망상일 뿐이라고 깎아 내렸습니다.



그러면서 "'보수'의 간판을 달든, '민주'의 감투를 쓰든 우리 공화국에 대한 한국의 대결 야망은 변함이 없이 대물림 됐다"고 강조했습니다.



김여정은 정동영 통일부 장관과 안규백 국방부 장관, 조현 외교부 장관의 실명도 일일이 거론하며 비난을 이어갔습니다.



조선중앙통신도 별도 논평을 통해 우리 헌법상 영토 규정을 언급하며 정권이 바뀌더라도 한국의 흡수통일 야망은 달라지지 않았다고 주장했습니다.



앞서 김정은 총비서는 신형 구축함 최현호의 무장체계 통합 시험과정을 살펴보면서, 한미 연합훈련은 가장 적대적이며 대결적 입장 표명이라고 비난하고, 핵무장화의 급진적인 확대를 예고했습니다.



