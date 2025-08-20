1. 한덕수 16시간 조사…건진법사 구속영장



내란 특검팀이 계엄 공모 방조 의혹을 받는 한덕수 전 국무총리를 피의자 신분으로 소환해 16시간 넘게 조사했습니다. 통일교 측 청탁을 받고 김건희 여사에게 금품을 전달한 혐의를 받는 '건진법사' 전성배 씨에게 구속영장이 청구됐습니다.



2. 선로 점검하다 열차에 '쾅'…7명 사상



경북 청도에서 선로를 점검하던 작업자 7명이 열차에 치여 2명이 숨지고, 5명이 다쳤습니다. 작업자들은 사고 당시 열차가 다가오면 알려주는 감지기를 갖고 있었지만 사고를 피하지 못했습니다.



3. 대통령실 '원전 굴욕 합의' 진상파악 지시



한수원이 체코 원전 수출을 위해 미국 원전업체 웨스팅하우스와 불공정 계약을 한 걸 두고 파장이 커지고 있습니다. 웨스팅하우스에 막대한 수익을 보장하고, 미주와 유럽 수출을 포기하는 독소조항이 담긴 계약 체결 과정 전반에 대해 대통령실이 진상 파악을 지시했습니다.



4. 낮 최고 36도 폭염…일부지역 5~40㎜ 소나기



오늘(20일)도 33도 안팎의 무더위가 계속되겠고 일부 지역에 5~40㎜의 소나기가 내리겠습니다. 이번 주 내내 덥고 습한 남서풍의 영향으로 밤에는 열대야가, 낮에는 무더위가 계속되겠습니다.