[날씨] 전국 대부분 체감온도 35도 안팎…곳곳 소나기

고온다습한 남서풍이 지속적으로 유입되면서 오늘(20일)도 더위 기세가 만만치 않겠습니다.



어제 같은 시각과 비교해 일부 중부 내륙과 경북 북부, 전남 해안 지역에도 폭염 경보 구역이 늘어났고요.



오늘 동해안 지역의 삼척과 울진이 36도까지 치솟겠고 그 밖의 전국 대부분 지역의 최고 체감온도도 33도에서 35도 안팎으로 매우 무덥겠습니다.



대기 불안정으로 인해 서울을 비롯한 수도권과 강원 내륙, 충청과 호남, 경상권 서부를 중심으로 5에서 40mm 안팎의 소나기가 지날 때 있어 오늘 나오실 때 작은 우산 챙겨주시는 게 좋겠습니다.



오늘 전국에 구름 많겠습니다.



동해안 지역은 바람도 강하게 불겠습니다.



현재 기온 살펴보겠습니다.



서울이 27도, 강릉 29.3도, 부산 26.4도로 출발하고 있고요.



낮 기온도 살펴보시면 강릉과 광주가 35도까지 치솟겠고 대구도 34도 예상됩니다.



내일도 내륙 곳곳에 소나기가 지날 때 있겠고요.



당분간 밤낮 없는 무더위가 이어질 것으로 보여 건강 관리 잘해 주셔야겠습니다.



(박세림 기상캐스터)