"수출 1기에 1조 원 지불"…'굴욕 합의' 진상파악

한수원과 한국전력이 체코에 원전을 수출하기 위해, 지나치게 불리한 조건으로 웨스팅하우스와 합의했단 논란이 불거졌습니다. 원전 한 기를 수출할 때마다 1조 원 넘는 돈을 웨스팅하우스에 내야 하고, 주요 국가들에는 원전 수출을 못하게 하는 내용이 담겼습니다. 대통령실은 진상 파악을 지시했습니다.



논란이 된 건 한국수력원자력 등이 체코 원전 수출을 앞두고 지식재산권 분쟁을 일으킨 미국 웨스팅하우스와 합의한 내용입니다.



원전 1기를 수출할 때마다 물품, 용역 구매와 기술 사용료로 총 8억 2천500만 달러, 약 1조 1천400억 원을 지급하는 내용이 포함된 걸로 알려졌습니다.



또, 우리가 개발하는 소형모듈원전, SMR을 수출할 때 웨스팅하우스의 기술 자립 검증을 통과해야 하는 조건도 붙은 것으로 전해졌습니다.



이미 지난 1월 합의 당시 협상에 정통한 소식통은 SBS에, 조 단위의 로열티를 지급하는 건 물론, 유럽은 웨스팅하우스, 한국은 중동과 동남아로 지역을 나눠 진출하기로 합의했다며, 굴욕적이라는 평가를 전하기도 했습니다.



국회에서는 당장 불공정 계약이란 비판이 쏟아졌습니다.



[송재봉/더불어민주당 의원 : 이번에 정말 호구짓을 한 게 아닌가 이러한 걱정과 우려가 있는 것이 사실입니다. ]



[이철규/국회 산자중기위원장 (국민의힘) : 2017년에 정부하고 한수원이 원전 기술 독립선언을 했지요? 왜 국민들 속였어요? ]



한수원과 정부는 겉보기엔 불공평해 보이지만 원전 수출을 실현시키는 게 결과적으로 이익이라는 취지로 답했습니다.



[황주호/한국수력원자력 사장 : 정당하다라고 생각할 수는 없습니다. 그러나 그 수준은 저희가 감내하고도 이익을 남길 만하다,라고 생각합니다. ]



[김정관/산업통상자원부 장관 : 웨스팅하우스는 그냥 엔지니어링 회사이기 때문에 사실은 제조하고 하는 것은 우리 국내 기업들이 많은 부분을 차지하고 있어서 플러스가 된 걸로 저는 이해를 하고 있는데…. ]



대통령실은 정부에 진상 파악을 지시했습니다.



[강유정/대통령실 대변인 : 원칙하고 절차가 다 준수되었는지 이 두 가지 부분에 대해서 조사하라고 비서실장 지시로…. ]



불공정 합의 논란에 두산에너빌리티와 한국전력 등 원전 관련 종목 주가는 큰 폭으로 하락했습니다.



