'피의자 신분' 2차 조사…구속영장 청구 적극 검토

<앵커>



한덕수 전 국무총리가 어제(19일) 내란특검팀 사무실에 출석해 16시간 넘게 피의자 조사를 받았습니다. 특검팀은 한 전 총리에 대한 탄핵소추가 기각됐을 때와는 상황이 달라졌다면서, 구속 영장 청구를 검토하고 있는 걸로 알려졌습니다. 특검팀은 한 전 총리에 대한 탄핵소추가 기각됐을 때와는 상황이 달라졌다면서, 구속 영장 청구를 검토하고 있는 걸로 알려졌습니다.



오늘 첫 소식, 김진우 기자입니다.



<기자>



내란특검팀은 어제 오전부터 한덕수 전 국무총리를 피의자 신분으로 불러 조사했습니다.



밤늦게까지 조사를 받고 나온 한 전 총리는 는 취재진 질문에 별다른 답을 하지 않았습니다.



[한덕수/전 국무총리 : (여전히 내란에 가담하거나 동조하지 않았다는 입장이십니까?) ……. (오늘 조사에서 어떤 점을 소명하셨는지 말씀 부탁드립니다.) …….]



한 전 총리는 진술거부권을 행사하지 않았지만, 내란 가담이나 방조 의혹 등 주요 혐의는 여전히 부인한 것으로 전해졌습니다.



한 전 총리에 대한 조사는 지난달 2일 첫 소환 이후 어제가 2번째였는데, 그 사이 수사가 상당 부분 진척됐습니다.



한 전 총리는 그동안 "계엄을 사전에 몰랐고 도리어 말렸다"며 공개적으로 자신과 선을 그어왔습니다.



헌법재판소도 지난 3월 한 전 총리 탄핵을 기각하면서 계엄 선포에 공모하거나 묵인방조했다는 국회의 탄핵사유를 인정하지 않았습니다.



특검팀은 "헌재 판단 당시에는 증거가 수집되지 않은 상태였다"며 "그때와는 상황이 달라졌다"고 밝혔습니다.



한 전 총리 주장을 뒤집을 증거와 정황들이 다수 확보됐다는 의미로 해석됩니다.



한 전 총리는 계엄의 법률적 결함을 숨기기 위해 사후 계엄 선포문을 만드는 등 윤 전 대통령의 허위공문서 작성 혐의의 공범으로 적시되기도 했습니다.



특검팀은 어제 조사 내용을 토대로 한 전 총리에 대한 구속영장 청구를 적극 검토할 것으로 보입니다.



(영상취재 : 제 일, 김승태, 영상편집 : 신세은, 디자인 : 박소연)