안양 삼성천서 머리에 상처입은 집오리 사체발견…학대 있었나

▲ 안양시 삼성천

경기 안양시는 최근 삼성천에 서식하던 집오리 한 마리가 사체로 발견된 사건과 관련해 동물 학대 방지를 위한 대응에 나섰다고 어제(19일) 밝혔습니다.시에 따르면 만안구 석수1동 삼성천에서 집에서 사육하던 것으로 추정되는 오리 1마리가 지난 16일 뒷머리에 상처를 입고 죽은 채로 발견됐다는 시민 민원이 전날 시청에 접수됐습니다.이곳에서는 지난해 4월에도 집오리로 추정되는 한 마리가 학대당한 것으로 의심되는 사건이 발생했고 해당 오리는 결국 숨진 것으로 알려졌습니다.시 관계자는 "한 시민이 집오리 3마리를 키우다가 해당 시민이 사망하자 집오리들이 삼성천에서 서식한 것으로 알려졌는데, 이 가운데 작년에 1마리가 학대로 의심되는 사건으로 죽고, 이번에도 1마리가 같은 이유로 죽은 것 같다"고 말했습니다.안양시는 민원을 접수한 뒤 즉각 관할 경찰서에 순찰 강화를 요청하는 한편, 명예환경감시원을 통해 삼성천 주변을 모니터링할 예정입니다.아울러 사고 발생 주변에 '동물학대 금지' 현수막과 CCTV를 추가로 설치할 예정입니다.최대호 안양시장은 "생명을 해치는 어떠한 행위도 결코 용납될 수 없다"며 "관계기관이 철저히 수사해 법과 원칙에 따른 처벌이 이뤄지길 바라며, 야생동물 보호 대책을 통해 생명존중 도시 구현에 최선을 다할 것"이라고 말했습니다.(사진=안양시 제공, 연합뉴스)