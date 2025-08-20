잠자고 있는 거대 해저화산…"올해 안에 터진다"

미국 서부 해안에 잠자고 있는 거대한 해저화산이 올해 안으로 분화할 것 같다는 소식이 전해졌습니다.



최근 미국 오리건 주립대학 연구팀은 오리건 해안에서 약 480㎞ 떨어진 곳에 있는 해저화산, 액시얼 시마운트가 올해 내 분화할 조짐을 보인다는 분석을 내놨습니다.



약 1천400m 바닷속에 잠자고 있는 이 해저화산은 1998년, 2011년 그리고 10년 전인 2015년에도 여러 차례 대규모 분화해 세계에서 가장 활발한 해저화산으로 꼽힙니다.



연구팀은 지난 6월 이 지역에서 2015년 분화 때와 비슷한 수준으로 하루 2,000건의 지진이 감지됐는데, 지진 활동은 마그마가 화산의 균열을 통해 올라오고 있다는 신호이기 때문에 현재 속도로 보면 올해 말 해저화산이 분화할 것으로 예상된다고 설명했습니다.



하지만 이 화산이 워낙 해수면 아래 깊은 곳에 있고 용암이 천천히 흘러내리는 비폭발성이라 지역 주민에게 위협이 되거나 대규모 쓰나미를 유발할 가능성은 적다고 하네요.



(화면출처 : 유튜브 Earthly, FACT EXPLORERS)