미 언론 "안전보장 논의할 미-유럽-우크라 3자 위원회 구성"

▲ 백악관에 모여 회의하는 미국과 유럽, 우크라이나 지도자들

우크라이나 전쟁 종전 방안의 핵심 중 하나인 우크라이나에 대한 안전보장 방안을 마련하기 위한 미국-유럽-우크라이나 3자 위원회가 구성됐다고 미국 매체 악시오스가 현지시간 19일 보도했습니다.마코 루비오 미 국무장관 겸 국가안보보좌관 대행이 이끄는 이 위원회에는 우크라이나와 유럽 국가들의 국가안보보좌관이 참여한다고 악시오스는 전했습니다.악시오스의 취재에 응한 우크라이나 정부 당국자는 "다가오는 며칠간 모두가 아침부터 저녁까지 안전보장 문제를 논의할 것"이라며 "아마 이번 주가 끝날 무렵까지 우리는 일부 분명한 (안전보자의) 구조를 갖게 될 것"이라고 말했습니다.도널드 트럼프 미국 대통령 주재로 전날 백악관에서 잇달아 열린 미국-우크라이나 정상회담과 미국-우크라이나-유럽 정상회담에서는 우크라이나에 대한 안전보장 제공 방안이 심도 있게 논의됐습니다.현재 미국과 유럽은 우크라이나의 북대서양조약기구 가입은 배제하되, 나토 조약 5조의 집단 방위 공약과 유사한 안전 보장안에 대한 합의 도출을 대안으로 모색하고 있습니다.우크라이나가 다시 러시아의 공격을 받을 경우 미국과 유럽 국가들이 그것을 자신들에 대한 공격으로 간주하고 대응토록 하려는 것으로 풀이됩니다.유럽 주요국들이 우크라이나에 병력을 주둔시키고, 미국은 방공 지원을 제공하는 방안이 유력한 것으로 전해집니다.트럼프 대통령은 전날 "미국과의 공조하에 유럽이 안전보장을 제공할 것"이라고 밝힌 데 이어 이날 폭스뉴스 인터뷰에서 "그들은 현장(우크라이나)에 병력을 파견하려 한다.우리는 그들을 돕고 싶다"면서 "아마도 방공 지원을 얘기할 수 있을 것"이라며 "왜냐하면 우리처럼 그런 장비를 가진 나라는 없기 때문"이라고 밝혔습니다.미-유럽-우크라이나 3자가 합의할 안전 보장안에 러시아가 동의할지는 미지수입니다.러시아 외무부는 나토 국가들이 우크라이나 안에 병력을 주둔시키는 데 대해 명확한 반대를 표명한 바 있습니다.악시오스는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 지난 15일 트럼프 대통령과의 회담 때 중국을 안전보장과 관련한 '보증인'으로 참여시키는 방안을 거론했다고 한 소식통을 인용해 보도했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)