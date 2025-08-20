푸틴-젤렌스키 담판 조율 중…"종전 2주 내 결론"

<앵커>



트럼프 미국 대통령이 푸틴 러시아 대통령과 젤렌스키 우크라이나 대통령의 정상회담을 조율하고 있다고 밝혔습니다. 이어 미국을 포함한 3자 회담을 열어 종전협상을 마무리한다는 계획인데 트럼프 대통령은 2주 안에 결론이 날 것이라고 공언했습니다.



워싱턴에서 이한석 특파원입니다.



<기자>



6달 만에 다시 백악관을 찾은 젤렌스키 대통령과 트럼프 대통령이 밝은 얼굴로 인사를 나눕니다.



트럼프는 회담에서 종전 협상의 최대 쟁점 중 하나인 우크라이나 안전 보장에 미국이 참여할 뜻을 공식화했습니다.



[트럼프/미 대통령 : 유럽이 제1방어선 역할을 할 것입니다. 하지만 우리도 도움을 줄 겁니다.]



어떤 방식이 될지 구체적인 발표는 없었지만, 젤렌스키 대통령은 미국으로부터 중요한 신호를 받았다고 반겼습니다.



[젤렌스키/우크라이나 대통령 : (트럼프) 대통령과의 생산적인 회담을 마치고 모든 동료, 파트너들이 3자 회담을 위한 준비가 되었다는 것을 확인했습니다.]



젤렌스키는 미국의 참여를 더 확실히 하기 위해 125조 원 규모의 미국산 무기 구매 등도 제안했습니다.



트럼프는 우크라이나 영토 교환이 불가피하다고도 언급했는데 젤렌스키는 이 문제는 푸틴과 담판 짓겠다며 즉답을 피했습니다.



러시아-우크라이나 양자 회담 추진 소식은 유럽 주요국 정상들과의 다자 회담 직후 전해졌습니다.



트럼프는 회담 도중 푸틴에게 전화를 걸어 40분 동안 통화했는데 자신의 소셜미디어에 "푸틴-젤렌스키의 정상회담을 조율하기 시작했다"며 "이후 자신을 포함한 3자 회담을 할 것"이라고 밝혔습니다.



[트럼프/미 대통령 : 멀지 않은 시일 내에 1~2주 안에, 우리는 이 문제를 해결할 수 있을지 아니면 이 끔찍한 싸움이 계속될지 알게 될 것입니다.]



회담 참석자도 푸틴이 2주 안에 회담을 여는 데 동의했다고 밝혔습니다.



[유리 우샤코프/크렘린궁 보좌관 : 협상 대표단의 수준을 높이는 방안을 모색하는 것이 가치 있을 것이라는 의견이 논의되었습니다.]



지난 2022년 2월 우크라이나 전쟁 이후 3년 6개월 만에 처음으로 가시권에 접어든 러시아 우크라이나 정상회담.



전쟁 종식 여부를 결정지을 세기의 담판에 전 세계의 관심이 집중되고 있습니다.



