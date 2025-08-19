심판들의 지옥훈련…"훈련소가 더 쉬웠어요"

<앵커>



명확한 판정을 위해, 코트를 누빌 체력이 뒷받침돼야 하는 프로농구 심판들은, 선수 못지않게 한여름 구슬땀을 흘리는데요.



군사 훈련소만큼이나 힘들다는, 심판들의 체력 훈련 현장에, 전영민 기자가 다녀왔습니다.



<기자>



21가지 운동을 쉴 새 없이 도는 고강도 체력훈련 '서킷 트레이닝'.



트레이너의 시작 휘슬에 맞춘 힘찬 기합소리가, 이내 힘겨운 탄식과 호통소리로 변합니다.



[안 될 것 같아요. (뭘 안돼 안 되긴~ 안 되는 게 어디 있어?)]



27살 막내 수련 심판부터, 55살 최고참 심판까지 온몸이 땀으로 흠뻑 젖고,



[김민혁/KBL 수련 심판 : 여기가 훨씬 힘듭니다. 진짜로. 훈련소보다 20배 정도 더 힘든 것 같습니다.]



[장준혁/KBL 심판 : 딸이 1998년생이니까 (막내 임현수 수련 심판과) 동갑인데. 저도 후배들한테 안 지려고 최선을 다해서 노력하고 있습니다.]



수영장에서도 고강도 체력 훈련이 이어집니다.



주변 사람들의 우려에도 컨설팅회사 선임 연구원 자리를 그만두고 새로운 도전에 나선 김민혁 수련 심판은,



[기자 : 우려의 목소리는 어떤 건가? (돈)]



KBL 코트에 나설 전임 심판을 꿈꾸며 한 달째 지옥 훈련을 버텨내고 있습니다.



[김민혁/KBL 수련 심판 : 진통제를 안 먹어도, 근육이완제를 안 먹어도 되는 정도까지는 온 것 같습니다.]



뜨거운 열정으로 여름을 나고 있는 23명의 심판은, 모두가 인정할 수 있는 판정으로 심판이 주목받지 않는 경기를 만들기 위해, 30도가 넘는 무더위 속 자신과의 싸움을 이어가고 있습니다.



[장준혁/KBL 심판 : 선수보다 더 많이 뛰어야 하고, 좋은 앵글 잡아야지만 좋은 콜 나온다고. 체력이 뒷받침되어야 하기 때문에 주어진 환경에서 최선을 다하고 있습니다.]



[김민혁/KBL 수련 심판 : 모두에게 신뢰받을 수 있는 심판이 될 수 있도록 앞으로 더 많이 노력하겠습니다. 믿고 지켜봐 주십시오.]



(영상취재 : 유동혁, 영상편집 : 하성원, 영상제공 : KBL 대한민국농구협회, 디자인 : 이연준)