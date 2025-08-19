뉴스

60세 이상 10명 중 6명 "디지털기기 다루기 어려워요"

이혜미 기자
작성 2025.08.19 21:26 수정 2025.08.19 21:46 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

스마트폰 앱으로 기차표를 예매하거나 식당에서 키오스크로 음식을 주문하는 것, 누군가에게 쉬운 일이 누군가에겐 어려운 일일 수도 있습니다. 특히, 60세 이상 고령층에선 10명 중 6명이 이런 디지털 기기 조작에 어려움을 겪는 걸로 조사됐습니다.

이혜미 기자가 취재했습니다.

<기자>

스마트폰을 손에 든 노인들에게 강사가 와이파이 연결 방법을 설명합니다.

[디지털 문해 교육 강사 : 여기 느낌표 있죠? 느낌표 누르고 연결 눌러보세요.]

스마트폰 앱 사용하기부터, 키오스크를 통한 주문과 예약 등을 가르쳐 주는 수업입니다.

[이것만 달랑 먹을래 아니면 음료수랑 같이 먹을래 물어보는 거예요. (음료수랑 같이 먹어야 돼.) 네, 그러면 세트 선택.]

사용법을 익히는 게 쉽지는 않지만 배움의 기쁨은 큽니다.

[곽명순 (73세) : 어디 가서 이거(키오스크) 눌러서 하는 게 되게 힘들었어요. 기차 좌석 끊는 것 이런 건 진짜 힘들어요.]

[정삼순 (77세) : 음식집에 가도 알아야 되고 (무인 결제 매장서) 기계로 찍고 그러더라고 물건을. 지금까지는 해달라고 그랬지만 알고 내가 할 수 있는 게 얼마나 좋아요.]

교육부 국가평생교육진흥원이 '성인 디지털 문해 능력'을 처음으로 조사해 발표했는데, 국내 18세 이상 성인 4명 중 1명꼴로 디지털 기기를 다루는 데 어려움을 겪는 걸로 나타났습니다.

특히, 60세 이상 고령층은 이 비율이 더 높아서 60%에 달했습니다.

새 기술에 익숙지 않아 각종 주문, 결제, 예약 등의 무인화, 디지털화 속도를 따라잡지 못하기 때문입니다.

교육부는 조사 결과를 토대로, 세대 간 '디지털 격차'를 줄일 교육 프로그램을 확대하고, 실제 활용을 위해 은행과 매장 등에서 현장 실습과 체험도 다양하게 운영하겠다고 밝혔습니다.

(영상취재 : 오영춘, 영상편집 : 위원양, 디자인 : 강윤정, 자료제공 : 국가평생교육진흥원 국가문해교육센터)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
이혜미 기자 사진
이혜미 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지