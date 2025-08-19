뉴스

"도와주세요" 한마디에 우르르…시민 구한 남성들 정체

김보미 기자
작성 2025.08.19 20:54 수정 2025.08.19 21:09 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

서울의 한 식당에서 밥을 먹던 경찰관들이 의식을 잃고 쓰러진 60대 남성을 구한 일이 뒤늦게 알려져 화제입니다. 동기 경찰관인 이들은 빠르게 역할을 분담해 응급조치했고, 남성을 목숨을 구해냈습니다.

김보미 기자가 이 경찰들을 만났습니다.

<기자>

서울의 한 음식점, 건장한 체격의 남성들이 서로 반갑게 인사를 하며 자리에 앉습니다.

잠시 뒤 한 여성이 다급하게 가게 안으로 들어와 말을 건네자 이들은 곧장 밖으로 뛰어나갑니다.

가게 밖엔 60대 남성이 의식을 잃고 쓰러져 있었습니다.

이들은 신속하게 기도를 확보하고 심폐소생술을 진행했습니다.

[정용진/서울 수서경찰서 경사 : 다 모여서 자리를 하고 있는데 갑자기 옆에 앉아계셨던 시민이 와서 'CPR 할 수 있는 분 있냐'고 급하게 도움을 요청해서 나가서 보니까 한 분이 쓰러져 계셔서….]

이들 중 한 명은 근처 지하철역에서 심장제세동기를 가져와 응급조치까지 진행했습니다.

[정희목/서울 중랑경찰서 경사 : 골든타임이라는 게 약 4분 정도인데 그 안에 심장이 돌게끔 해야 하기 때문에 누가 먼저랄 것도 없이 용진이가 심폐소생술 하고 다른 동기들이 기도 확보하고. 심폐소생술 해도 숨이 돌아오지 않으시니까 제세동기를 가져와야겠다….]

신속하게 목숨을 구한 이들은 101경비단 출신 동기 경찰관들로, 임용 10주년을 축하하는 모임 중이었습니다.

당시 현금인출기에서 돈을 인출하다 갑자기 의식을 잃었던 남성은 5분간 이어진 심폐소생술 끝에 호흡과 의식을 되찾았습니다.

[어르신 : 이분들 없었으면 제가 어떻게 됐을지도 모르잖아요. 끔찍한 일이 있을 수 있었는데 빠른 조치 덕분에…. 감사한 마음 어떻게 표현할 길이 없네요.

(영상편집 : 박춘배, VJ : 김형진, 화면출처 : 서울경찰청)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김보미 기자 사진
김보미 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지