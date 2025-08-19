뉴스

"김기현 당대표 당선 도와" 전 통일교 본부장 진술 확보

김지욱 기자
작성 2025.08.19 20:10 수정 2025.08.19 20:20 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

김건희 특검팀이 어제(18일) 기소된 통일교 전 핵심 간부로부터, 국민의힘 전당대회에 통일교가 조직적으로 개입했단 진술을 확보한 걸로 파악됐습니다. 현장 연결해서 자세한 소식 물어보겠습니다.

김지욱 기자, 통일교 전 간부의 진술 내용부터 집어주시죠.

<기자>

특검팀은 어제 구속기소된 통일교 전 세계본부장 윤 모 씨를 상대로 지난 2023년 3월에 열린 국민의힘 전당대회 개입 의혹을 조사했습니다.

윤 씨는 전당대회를 앞두고 통일교인들을 집단 입당시켜 김기현 의원이 당 대표로 당선되도록 했다는 취지로 진술한 것으로 파악됐습니다.

윤 씨는 당초 건진법사 전성배 씨와 함께 권성동 국민의힘 의원의 당 대표 당선을 돕기 위해 교인들의 입당을 추진했는데, 권 의원이 출마를 포기하자 김 의원 당선을 도왔다고 진술한 것으로 확인됐습니다.

이와 관련해 특검팀은 지난 13일과 어제 국민의힘 당원 명부와 통일교인 명단을 대조하기 위해 당사와 국회 등을 방문했지만 국민의힘 반발로 무산됐습니다.

<앵커>

네, 그리고 건진법사에 대한 검찰의 수사 과정에서 주요 증거가 분실하는 일도 있었는데, 이 사건과 관련해서 추가로 취재된 내용 있습니까?

<기자>

건진법사 전성배 씨 사건을 수사하던 서울남부지검이 지난해 12월 전 씨의 금고에서 현금 1억 6천500만 원을 압수했는데 이 가운데 5천만 원이 관봉권이었습니다.

관봉권이란 정부 기관이 밀봉한 지폐를 말하는데 한 수사관이 압수물 관리 과정에서 돈다발 띠지와 스티커를 분실한 걸로 드러났습니다.

띠지엔 현금 검수 날짜와 담당자 코드 등이 적혀 있어 현금의 출처를 쫓을 수 있는 단서로 꼽힙니다.

남부지검 측은 직원이 실수로 띠지와 스티커를 버렸다고 해명했는데요, 지난 4월 이 사실을 확인한 검찰은 수사가 진행 중이라는 점을 이유로 감찰에 착수하지 않았습니다.

정성호 법무부 장관은 오늘 대검에 진상 파악을 지시해 대검 감찰부가 조사에 착수했습니다.

(영상취재 : 조창현, 영상편집 : 박진훈)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김지욱 기자 사진
김지욱 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지