"김기현 당대표 당선 도와" 전 통일교 본부장 진술 확보

<앵커>



김건희 특검팀이 어제(18일) 기소된 통일교 전 핵심 간부로부터, 국민의힘 전당대회에 통일교가 조직적으로 개입했단 진술을 확보한 걸로 파악됐습니다. 현장 연결해서 자세한 소식 물어보겠습니다.



김지욱 기자, 통일교 전 간부의 진술 내용부터 집어주시죠.



<기자>



특검팀은 어제 구속기소된 통일교 전 세계본부장 윤 모 씨를 상대로 지난 2023년 3월에 열린 국민의힘 전당대회 개입 의혹을 조사했습니다.



윤 씨는 전당대회를 앞두고 통일교인들을 집단 입당시켜 김기현 의원이 당 대표로 당선되도록 했다는 취지로 진술한 것으로 파악됐습니다.



윤 씨는 당초 건진법사 전성배 씨와 함께 권성동 국민의힘 의원의 당 대표 당선을 돕기 위해 교인들의 입당을 추진했는데, 권 의원이 출마를 포기하자 김 의원 당선을 도왔다고 진술한 것으로 확인됐습니다.



이와 관련해 특검팀은 지난 13일과 어제 국민의힘 당원 명부와 통일교인 명단을 대조하기 위해 당사와 국회 등을 방문했지만 국민의힘 반발로 무산됐습니다.



<앵커>



네, 그리고 건진법사에 대한 검찰의 수사 과정에서 주요 증거가 분실하는 일도 있었는데, 이 사건과 관련해서 추가로 취재된 내용 있습니까?



<기자>



건진법사 전성배 씨 사건을 수사하던 서울남부지검이 지난해 12월 전 씨의 금고에서 현금 1억 6천500만 원을 압수했는데 이 가운데 5천만 원이 관봉권이었습니다.



관봉권이란 정부 기관이 밀봉한 지폐를 말하는데 한 수사관이 압수물 관리 과정에서 돈다발 띠지와 스티커를 분실한 걸로 드러났습니다.



띠지엔 현금 검수 날짜와 담당자 코드 등이 적혀 있어 현금의 출처를 쫓을 수 있는 단서로 꼽힙니다.



남부지검 측은 직원이 실수로 띠지와 스티커를 버렸다고 해명했는데요, 지난 4월 이 사실을 확인한 검찰은 수사가 진행 중이라는 점을 이유로 감찰에 착수하지 않았습니다.



정성호 법무부 장관은 오늘 대검에 진상 파악을 지시해 대검 감찰부가 조사에 착수했습니다.



