미 상원의원, 조선 3사와 간담회…업계 "미국 규제 완화 필요"

▲ 미 상원의원-조선 3사 간담회

한국을 방문 중인 미 상원의원들이 국내 조선업계와 한국 정부 관계자와 만나 미국 내 규제 완화 필요성에 대한 요청을 받고 이를 적극 검토해 나가겠다는 입장을 밝혔습니다.외교부는 태미 덕워스, 앤디 킴 상원의원이 오늘(19일) 한화오션, HD 현대, 삼성중공업, 외교부, 국방부, 산업부, 방사청 등 유관부처 인사들과 만나는 간담회를 가졌다고 전했습니다.간담회에서 조선사들은 한미 조선협력의 성공을 위한 의지와 능력을 강조하면서 업계의 미국 진출을 위해서는 미국 내 규제 완화가 필요하다는 점을 강조했습니다.덕워스 의원과 킴 의원은 "미국 조선업 재건이 안보적 문제로 부상"하는 가운데, "한미 조선 협력에 대한 관심이 다대하다"면서 요청 사항을 적극적으로 검토해 나가겠다고 밝혔습니다.정부와 조선업계가 한미 조선 협력 프로젝트인 '마스가' 실행 준비에 들어간 가운데, 미 의회에서는 자국 조선 시장을 한국에 개방하는 내용의 법안이 발의된 상태입니다.1920년 제정된 미국의 기존 존스법은 미국이 건조하고 미국 국적이며 미국인이 운영하는 상선만이 미국 바다를 다닐 수 있도록 규정하고 있습니다.덕 워스 의원은 미군의 군수 지원 함대와 관련해 "전력이 상당히 부족"하다고 언급하면서 "현재 보유한 전력마저 잦은 고장과 증가하는 수리 비용으로 전쟁 상황 시 병력 물자 수송에 어려움을 겪을 수 있다. 한국과의 협력 강화는 전력 확충은 물론 양국 조선 산업과 인력 발전에 핵심적 방안이 될 것"이라고 덧붙였습니다.간담회를 진행한 김희상 외교부 경제외교조정관은 한미 관세 협상 타결에서 조선 협력이 역할을 한 점을 강조하면서 미 의회 차원의 입법적 노력이 필요하다고 당부했습니다.(사진=외교부 제공, 연합뉴스)