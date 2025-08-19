[8뉴스 예고] 한덕수 전 총리, 피의자 신분으로 특검 출석

8시 뉴스 주요 내용 살펴봅니다.



1. 한덕수 전 총리, 피의자 신분으로 특검 출석



윤석열 정부의 국정 2인자였던 한덕수 전 국무총리가 오늘(19일) 피의자 신분으로 특검에 출석했습니다. 특검팀은 한 전 총리를 불법 계엄 선포에 가담한 핵심 공범으로 보고, 구속영장 청구를 검토하고 있습니다.



2. 김건희 특검, '건진법사' 전성배 구속영장 청구



김건희 특검팀은 건진법사 전성배 씨를 조사한 지 하루 만에 구속영장을 청구했습니다. 전 씨는 지난 2022년 통일교 측으로부터 현안 청탁과 함께 6천만 원대 목걸이 등을 받아 김 여사에게 전달한 혐의 등을 받고 있습니다.



3. 무궁화호 열차에 선로 작업자 치여…7명 사상



경북 청도군에서 무궁화호 열차가 선로 점검을 위해 이동하던 작업자들을 덮쳐 2명이 숨지고 5명이 다쳤습니다. 경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



4. 한수원, 웨스팅하우스와 '불공정 계약' 논란



한수원이 미국 원전 업체 웨스팅하우스와 불공정 계약을 맺었다는 논란이 불거졌습니다. 앞으로 50년간 원전 한 기를 수출할 때마다 1조가 넘는 돈을 기술료로 줘야 한다는 건데, 자세한 내용 8시 뉴스에서 짚어드리겠습니다.



잠시 후 8시 뉴스에서 전해드립니다.