강훈식 "측근·실세 인사 없다…절차·시스템 따라 검증"

▲ 강훈식 대통령비서실장이 19일 서울 용산 대통령실 청사에서 기자간담회를 하고 있다.

강훈식 대통령 비서실장은 이재명 정부 인사 검증 체계와 관련해 "인사위원회가 가동 중이고, 적법한 절차와 시스템에 의해 인사 검증이 되고 있다"고 말했습니다.강 실장은 이날 용산 대통령실에서 연 기자간담회에서 '(이 대통령의) 일부 측근이 인사에 영향력을 행사한다'는 정치권 일각의 소문과 관련한 질문이 나오자 "그런 일은 전혀 없다"며 이같이 답했습니다.강 실장은 자신도 '측근과 실세' 얘기를 많이 들어봤다고 웃으며 "그럴 때마다 제가 매우 민망하다. 인사위원장은 저인데, 제가 '패싱'된 채 그런 일이 벌어진다는 뜻이냐"고 되물었습니다.그러면서 "인사는 제가 인사위원장으로서 각 수석의 의견도 경청하고 여러 가지를 종합해 적법한 절차대로 판단해 하고 있다"며 "측근이나 실세 인사는 없다"고 거듭 강조했습니다.강 실장은 대통령 친인척의 감시 역할을 하는 특별감찰관 임명과 관련해서도 "불편하지만 그게 특별감찰관의 역할"이라며 "대통령께서 (특별감찰관 임명을) 하시겠다고 했고, 저희는 그것을 받아들여야 한다고 생각한다"고 말했습니다.이어 "저희 안에 회초리가 있어야 잘못된 것에 대한 지적을 받고, 대통령실이 보다 공공의 기능에 맞는 투명한 활동을 할 수 있다"고 설명했습니다.특별감찰관 임명 절차를 밟고 있는지에 대한 질문엔 "지지부진한 측면이 있지만 진행이 전혀 안 되지는 않는다"며 "대통령이 말한 만큼 (임명을) 피하거나 하는 그런 상황은 아니다"라고 답했습니다.(사진=연합뉴스)