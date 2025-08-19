헌재, 조지호 탄핵심판 준비 절차 종료…윤 파면 결정문 증거 채택

▲ 지난달 1일 헌법재판소 소심판정에서 조지호 경찰청장 탄핵심판 첫 변론준비기일이 열리고 있다.

조지호 경찰청장의 파면 여부를 가릴 헌법재판소 탄핵심판이 준비 단계를 마치고 조만간 정식 재판에 들어갑니다.준비 절차를 주관하는 정정미 재판관은 오늘(19일) 오후 조 청장 탄핵심판 사건의 3차 변론준비기일에서 "기초적 쟁점과 사실관계 정리는 끝났고 기본적 증거와 의견도 제출됐다"며 "준비 절차를 종료하고 이후 절차는 변론기일로 진행하겠다"고 밝혔습니다.첫 정식 변론기일은 추후 결정하되 "최대한 신속하게 진행할 것"이라고 설명했습니다.헌재는 윤석열 전 대통령 파면을 선고했던 탄핵 결정문을 증거로 채택하기로 했습니다.다만, 조 청장 측은 윤 전 대통령 탄핵심판 결정문에 제시된 사실관계와 관련해 결정문 전반에 '군경'이라고 뭉뚱그려 사용된 표현은 바로잡아야 한다는 취지로 주장했습니다.조 청장 측은 "결정문에서 군과 경찰을 동일시하는 표현을 쓰고 있다"며 "군은 대통령, 국방부 장관과 오랜 기간 여러 사람의 충성파와 함께 논의를 한 걸로 추정되지만 경찰은 전혀 사전에 공모하거나 논의된 바가 없다"고 주장했습니다.헌재는 또, 조 청장에 대한 검찰 공소장과 피의자 신문조서, 법원에서 진행 중인 내란 재판의 공판조서도 증거로 채택했습니다.(사진=연합뉴스)