대통령실에 모인 이재용·최태원·구광모…한미정상회담 앞두고 '2시간 전략회의' [현장영상]

이재명 대통령은 오늘(19일) "(미국과의) 관세 협상 과정에서 우리 기업인들이 애를 많이 써줘서 생각보다 좋은 성과를 냈다"며 기업인들에게 감사의 뜻을 표했습니다.



이 대통령은 현지 시간 25일 도널드 트럼프 미 대통령과의 정상회담을 앞두고 이날 방미에 동행하는 기업인들과 약 2시간에 걸쳐 간담회를 진행하면서 이런 언급을 했다고 강유정 대통령실 대변인이 브리핑에서 전했습니다.



이 대통령은 특히 "이번 미국 방문에 동행하는 기업인들이 현장에서 실질적인 성과를 많이 만들어달라"고 당부하며 "정부의 최대 목표는 경제를 살리고 지속 성장의 토대를 마련하는 것에 있다. 수출 여건의 변화로 정부와 기업 모두 어려움을 겪고 있지만, 함께 힘을 모아 위기를 기회로 만들자"고 강조했습니다.



이에 기업인들은 "한미 정상회담이 성공적으로 개최돼 기업의 이익과 국익이 모두 지켜지길 희망한다"며 "우리 기업의 미국 시장 진출을 촉진하고 우리 산업의 경쟁력을 높이는 계기로 만들어야 한다"는 취지의 발언을 이어갔다고 강 대변인은 전했습니다. 현장으로 가보겠습니다.



