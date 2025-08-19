[자막뉴스] 너도나도 '영끌' '빚투'…가계 빚 역대 최대

올해 2분기 이른바 영끌과 빚투로 주택과 주식 투자가 급증하면서 가계 빚이 역대 최대 기록을 경신했습니다.



한국은행이 발표한 '2025년 2분기 가계신용' 통계에 따르면 지난 6월 말 기준 가계신용 잔액은 1천952조 8천억 원으로 집계됐습니다.



1분기 말보다 24조 6천억 원이나 늘어 2002년 4분기 관련 통계 공표 이래 최대치를 기록했습니다.



가계신용은 가계가 은행·보험사·대부업체 등에서 받은 대출에 카드 사용 금액까지 더한 부채를 말합니다.



우리나라 가계신용은 지난해 1분기 3조 1천억 원 줄었지만, 한 분기 만에 반등한 뒤 다섯 분기 연속 증가세를 이어갔습니다.



특히 가계 대출 가운데 주택담보대출이 1천148조 2천억 원로 14조 9천억 원이나 늘었습니다.



상반기 서울 부동산 시장 과열로 대출을 많이 받아 집 사는 이른바 영끌 수요가 급증하면서 주담대가 늘어난 거로 분석됩니다.



여기에 신용대출과 증권사 신용공여 등을 포함한 기타 대출도 684조 4천억 원으로 8조 2천억 원 증가했는데, 역시 2분기 주가가 큰 폭으로 반등하면서 이른바 빚투가 늘었다고 한은은 설명했습니다.



한은은 소비 등 실물 경제에 미칠 수 있는 부정적 영향을 고려해 가계 부채 규모 자체를 급격하게 줄이기보단 가계 부채 증가율을 명목 GDP 성장률 이내로 관리해 점진적인 하향 안정화를 목표로 하고 있다고 밝혔습니다.



