뉴스

택배차에 두고 간 봉투, 열어보니…'먹다 남은 음식물 쓰레기'

SBS 뉴스
작성 2025.08.19 17:44 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<오! 클릭> 마지막 검색어는 '택배기사 몰래 두고 간 봉투의 정체'입니다.

택배차 안에 흰 봉투 2개가 놓여 있습니다.

한 택배 기사가 누군가가 자기 탑차 안에 쓰레기봉투를 버리고 갔다며 공개한 사진입니다.

놀랍게도 봉투 안에는 먹다 남은 음식물 쓰레기가 가득 담겨 있었다는데요.

무더운 날씨에 음식 부패 속도가 빨라 벌레가 모이고 악취까지 생길 수 있는 상황이었습니다.

글쓴이는 경찰에 신고해 남의 탑차 문을 함부로 열고 쓰레기를 무단 투기한 사람을 찾을 생각이라고 밝혔습니다.

현행 폐기물관리법에 따르면, 쓰레기를 무단 투기하다 적발될 경우 과태료 최대 100만원이 부과될 수 있는데요.

또 타인의 재물에 손해를 입힐 경우 3년 이하의 징역 또는 700만원 이하의 벌금에 처할 수 있습니다.

사연을 접한 누리꾼들은 "남의 차 열어볼 시간에 쓰레기통 찾는 게 빠를 텐데" "더운 날 고생하는데 쓰레기 선물이라니" "꼭 잡아서 정의 실현 해달라"등의 반응을 보였습니다.

(화면출처 : 인스타그램 보배드림)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지