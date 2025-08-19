뉴스

[속보] 김건희, 내일 특검 조사 불출석…"건강 문제, 사유서 낼 것"

한성희 기자
작성 2025.08.19 14:43 수정 2025.08.19 14:56 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
[속보] 김건희, 내일 특검 조사 불출석…"건강 문제, 사유서 낼 것"
▲ 김건희 여사

김건희 여사가 내일(20일)로 예정된 민중기 특검팀의 구속 이후 세 번째 소환 조사에 불출석하겠다는 뜻을 밝혔습니다.

김 여사는 오늘 건강 악화를 이유로 조사받기가 어렵다는 사유서를 직접 써서 서울남부구치소를 통해 특검팀에 제출할 계획인 것으로 파악됐습니다.

김 여사 측은 SBS에 "여사님이 영장실질심사 이후로 식사를 못 하고 계신 상황"이라며 다만 "향후 조사에 계속 불출석하겠다는 것은 아니다"라고 전했습니다.

앞서 특검팀은 어제 김 여사를 상대로 구속 이후 2차 조사를 진행한 뒤 내일 오전 10시에 서울 종로구 KT건물에 있는 특검 사무실로 나오라고 통보했습니다.

지난 12일 밤 김 여사를 구속한 특검팀은 14일과 18일 조사에서 명태균 씨 관련 공천개입 의혹과 도이치모터스 주가조작 사건에 대해 캐물었습니다.

다만 김 여사는 두 차례 조사 모두 대부분 질문에 진술거부권을 행사하거나, '기억나지 않는다'는 등 취지로 진술한 것으로 전해졌습니다.

특검팀은 당초 내일 조사에서 건진법사·통일교 청탁 의혹에 대해 조사할 예정이었습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
한성희 기자 사진
한성희 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지