구윤철 "노란봉투법 쟁의 요건, 근로 조건 변경 수반으로 한정"

▲ 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 19일 국회에서 열린 기획재정위원회 전체회의에서 의원 질의에 답변하고 있다.

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 오늘(19일) 노란봉투법 쟁의 요건과 관련해 "정리해고와 같이 근로 조건 변경을 필연적으로 수반하는 경우 한정적으로 하려고 한다"고 말했습니다.구 부총리는 오늘 국회에서 열린 기획재정위원회 전체회의에서 노란봉투법이 노동 쟁의 대상을 경영상 결정으로 확대해 기업 활동을 제약할 수 있다는 야당의 우려 제기에 이같이 답했습니다.구 부총리는 "기업들이 우려하지 않는 수준에서 기준을 만들려고 하고 있기 때문에 시중에서 과도하게 의혹을 증폭하는 것은 오히려 국가 경제 발전에 도움이 안 된다"고 덧붙였습니다.더불어민주당은 노동조합 및 노동관계조정법 2·3조 개정안인 노란봉투법을 8월 임시국회 본회의에서 처리하겠다는 방침입니다.개정안에 따라 노동 쟁의 범위가 넓어져 공장 증설, 해외 투자가 노조의 허락을 받아야만 가능해지는 것 아니냐는 경영계 우려 등에 정부는 지난달 말 설명 자료를 내 반박하기도 했습니다.구 부총리는 오늘 "단순한 투자나 공장 증설, 그 자체만으로는 노동 쟁의에 포함되지 않는 걸로 안다"고 했습니다.새 정부 경제 정책이 아마추어 같다는 의견에 구 부총리는 "과도한 지적이다"라고 반박했습니다.그러면서 "정부가 경제를 살리고 노사 관계도 건전한 발전을 이뤄, 과거 노조의 약간은 불편한 부분은 정상화하면서 투명하게 하는 게 오히려 경제 발전, 국가 발전에는 더 좋은 방향이 될 수 있다"고 했습니다.(사진=연합뉴스)