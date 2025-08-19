여행 플랫폼 놀 "여름 성수기 7월 이용자 25% 늘어 1위"

▲ 놀(NOL)

여행업계 최대 성수기인 7월 놀유니버스가 운영하는 여행 플랫폼 놀(NOL)에 이용자가 몰렸습니다.오늘(19일) 데이터 플랫폼 아이지에이웍스 모바일인덱스가 집계한 주요 여행 플랫폼의 7월 월간 활성 이용자 수(MAU)는 놀이 464만 명으로 가장 많았고, 여기어때 430만 명, 트립닷컴 188만 명 순이었습니다.지난 6월과 비교하면 놀의 MAU는 25% 늘어난 것으로 2위인 여기어때와 차이가 7만 명에서 33만 명으로 벌어졌습니다.지난해 7월과 비교하면 트립닷컴의 MAU가 52% 증가하면서 뚜렷한 성장세를 보였습니다.같은 기간 놀은 5%, 여기어때는 6% 증가하는 데 그쳤습니다.신규 설치 건수는 놀이 전달보다 74% 늘어난 46만 건으로 가장 많았고, 트립닷컴 44만 건, 여기어때 42만 건 순이었습니다.MAU와 신규설치 건수 1위를 차지한 놀 관계자는 "놀의 마케팅뿐만 아니라 놀유니버스가 운영하는 놀 인터파크투어, 트리플을 연계한 브랜드 전략이 유효했다고 본다"며 "숙박과 항공, 문화 등 카테고리를 연동하고 교차판매 등의 혜택을 제공하면서 브랜드 호감도가 상승했다"고 분석했습니다.이어 "멤버십 혜택 강화와 신규 편의 기능 및 서비스 고도화를 통해 단기 유입을 장기 고객으로 전환하겠다"고 덧붙였습니다.(사진=홈페이지 캡처, 연합뉴스)