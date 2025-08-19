꽃게 금어기 해제…대형마트, '100g당 700원대' 초저가 경쟁 재점화

▲ 21일부터 판매 개시하는 롯데마트 서해안 꽃게

서해안 꽃게 금어기(6월 21일∼8월 20일)가 풀리자마자 대형마트 3사가 햇꽃게 판매 행사에 나섭니다.오늘(19일) 유통업계에 따르면 꽃게는 산란기 보호를 위해 금어기가 적용됩니다.이마트와 홈플러스, 롯데마트 등 3사는 금어기가 해제되는 21일 새벽 서해안에서 잡아 올린 꽃게 판매에 돌입합니다.홈플러스는 21∼27일 '냉수마찰 기절꽃게'를 행사 카드로 결제 시 50% 할인해 100g당 1천90원에 팝니다.특히 22∼24일에는 '빙장 햇꽃게'를 행사카드로 결제 시 50% 할인해 100g당 790원에 내놓습니다.사흘간 판매하는 빙장 햇꽃게 물량은 총 20t(톤)이며 1인당 1㎏만 구매할 수 있습니다.빙장 햇꽃게와 냉수마찰 기절꽃게 모두 잡아 올린 즉시 냉수로 기절시킵니다.빙장 햇꽃게는 스티로폼 박스에 비닐을 감싼 상태로 담고 얼음을 채우는 방식, 냉수마찰 기절꽃게는 종이박스에 톱밥과 넣는 방식으로 차이가 있습니다.롯데마트는 21∼27일 서해안 햇꽃게를 행사 카드로 결제 시 20% 할인해 100g당 992원에 판매합니다.이마트도 같은 기간 꽃게 행사에 나서지만 가격은 아직 정하지 않았습니다.이마트 관계자는 "장바구니 물가 안정이라는 대형마트업의 본질을 실천, 고객 혜택을 극대화하기 위해 꽃게 가격과 관련해 적극적으로 대응할 것"이라고 말했습니다.이에 따라 작년 8월 말 금어기 해제 직후와 마찬가지로 꽃게 초저가 경쟁이 벌어질 전망입니다.당시 대형마트 3사는 햇꽃게 판매가격을 처음에 100g당 800∼900원대로 책정한 뒤 서로 '최저가'에 팔겠다며 700원대까지 내렸습니다.작년 8월 21일 꽃게 첫 판매가(100g 기준)는 이마트 950원, 홈플러스 990원, 롯데마트 893원이었습니다.이마트는 사흘 뒤인 8월 24일 수도권 주요 점포에서 꽃게 가격을 880원으로 내렸습니다.같은 달 29일 이마트는 864원, 롯데마트는 871원으로 내렸고, 30일에 롯데마트가 850원으로 또 내렸습니다.그러자 이마트가 하루 뒤인 31일 792원으로 추가 인하를 단행, 꽃게 최저가를 기록했습니다.대형마트 3사는 올해 햇꽃게 물량을 최대한 확보해 판매 경쟁을 벌립니다.롯데마트는 꽃게 주산지인 부안 격포항과 태안 신진도항 소재의 선단 40여 척과 사전 계약을 체결해 확보 물량을 지난해보다 30% 늘렸다고 설명했습니다.(사진=롯데마트 제공, 연합뉴스)