[인터뷰] 조경태 "당원과 국민의 후보 단일화 기대…대표 되면 전한길 제명"

조경태 / 국민의힘 당대표 후보

"후보들끼리 단일화는 종료…국민·당원이 투표로 단일화 시켜줄 것"

"민심이 천심…국민 여론 적합도에서 조경태가 1등"

"전한길, 국힘 극우화 보여주는 상징적 인물"

"당대표 되면 전한길 제명이나 출당 조치할 것"

"국힘 지도부, 전한길 '솜방망이' 처벌은 같은 편이기 때문"

"정당 자율성 해치는 막무가내식 압수수색은 막아야"

"국힘, 당당하다면 특검 조사에 협조할 것은 협조해야"

"당대표 되면 바로 인적쇄신위원회 구성할 것"

"정청래 잘 알아…내란 정당 이미지 벗어나면 악수할 것"



▷ 편상욱 / 앵커 : 이제 국민의힘 전당대회가 사흘 앞으로 다가왔습니다. 뉴스브리핑에서는 국민의힘을 이끌 당 대표가 어떤 분들인지 각 후보들 연속으로 인터뷰하고 있습니다. 오늘은 조경태 후보와 함께하겠습니다. 조경태 후보님 나와 계신가요, 안녕하십니까.



▶ 조경태 / 국민의힘 당대표 후보 : 안녕하세요. 조경태입니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 바쁘신 시간 내주셔서 고맙습니다. 안철수 후보하고 단일화를 시도하시고 안철수 후보한테 여러 가지 선택권을 주시고 했는데도 불구하고 조경태 후보가 지정하신 어제 자정이죠. 안철수 후보가 아무런 반응을 하지 않았습니다. 그렇다면 혁신 후보들 간의 단일화는 이제 물 건너갔다. 이렇게 봐야되나요?



▶ 조경태 / 국민의힘 당대표 후보 : 네 후보들끼리의 단일화는 이미 종료가 된 것 같고요. 다만 국민들께서 그리고 우리 당원들께서 투표로서 저는 단일화를 시켜주실 거라고 보고 있습니다. 아마 이 방송을 듣고 계시는 또 보고 계시는 당원들과 국민들께서 후보 단일화를 꼭 좀 성사시켜 주시고 국민 여론 1위 그리고 중도층 1위를 차지하고 있는 저 조경태로 단일화시켜 주십사 하는 그런 말씀도 꼭 드리고 싶습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그렇다면 혁신 후보를 지지하는 유권자들, 당원들도 있고 일반인들도 있겠습니다만 어떤, 조경태만의 강점을 내세워서 표를 달라고 그러실 겁니까.



▶ 조경태 / 국민의힘 당대표 후보 : 사실은 뭐 잘 아시다시피 민심이 천심이라고 하지 않았습니까? 민심이 가장 높은 후보에게 저는 지지를 보내는 것이 순리라고 보고 있고요. 그동안 저 조경태가 국민 여론 적합도에서 1등이 나왔습니다. 전 후보들 가운데서. 그렇다면 저 조경태가 중도층 외연 확대가 가장 앞서 있는 후보라고 생각합니다. 그래서 우리 혁신 후보, 저와 안철수 후보 두 사람이 나왔습니다마는 저 조경태와 함께 가는 것이 저는 승리할 수 있는 가장 빠른 길이다. 저는 그렇게 보고 있습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 네 첫 투표에서 과반 이상을 득표한 후보가 나오면 곧바로 당선 확정입니다마는 현재까지 여론조사 결과를 보면 그러기는 어려울 것 같고요. 1, 2위 후보가 아마 결선 투표를 거치는 상황이 되지 않을까 싶습니다. 1, 2위 후보가 누가 되리라고 생각하시나요.



▶ 조경태 / 국민의힘 당대표 후보 : 제가 혁신 후보 단일화를 꾸준히 말씀드렸던 이유는 결선 투표를 가지 않고 바로 본선에서 과반 이상을 넘기자는 그런 취지의 말씀이었거든요. 그런데 그 부분은 아마 무산되었기 때문에 결선 투표로 갈 수밖에 없는 상황입니다. 그렇다면 민심이 가장 앞서 있는 저 조경태와 또 반탄파, 탄핵을 반대하는 분 중에 한 후보가 올라오지 않을까. 이런 생각을 하고 있습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 전한길 씨가 지금 국민의힘 전당대회 과정에서 가장 주목을 받는 인물이 됐습니다. 특히 탄핵에 반대했던 후보들을 지지하는 입장인데, 어제는 또 김문수 후보를 찾아가서 장동혁 후보를 지지하는 게 아니다, 이런 얘기까지 가고 다음번, 이번 8월 22일에 전당대회에 좀 들어가게 해달라, 이런 얘기까지 했어요. 김문수 후보는 즉답을 회피했습니다만 전한길 씨가 전당대회에 핵심 인물이 되어 가는 이 과정, 어떻게 평가하십니까.



▶ 조경태 / 국민의힘 당대표 후보 : 우리 당이 그만큼 극우화되고 있다는 것을 증명해서 보여주는 상징적인 인물이라고 보고 있고요. 사실 이분은 참 재미있는 게 12월 4일날 본인이 학생들한테 강연하면서 뭐라고 이야기했는가 하면, 비상계엄은 미친 짓이라고 했거든요. 비상계엄은 미친 짓이라고 했던 분이 갑자기 돌변해서 ‘윤어게인’을 외치고 있습니다. 저는 이게 정상적인 사고인지 모르겠습니다. 어쨌든 이분의 말씀은 왔다 갔다 왔다 갔다 하는 그런 사고를 지닌 분이기 때문에 크게 신뢰성이 없는 분이라고 생각하고요 또한 이분이 불법적이고 위헌적인 비상계엄을 했던 윤석열 전 대통령을 옹호하고 있다면 이건 바로 내란 동조 세력과 일치한다 이렇게 보고 있거든요. 제가 당 대표가 되어서 반드시 제명 내지 출당 조치를 시키도록 하겠습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 어쨌든 간에 당에서 징계는 지금 경고에 그치지 않았습니까. 경고라는 것은 사실 당원으로서의 활동에 거의 제약이 없는 수준의 경징계에 속하는데, 전한길 씨의 이런 행보가 전당대회는 어떤 영향을 끼칠 것으로 예상하십니까?



▶ 조경태 / 국민의힘 당대표 후보 : 저는 우리 당의 지도부라고 있는 분들이 이 문제에 대해서 너무 소극적으로 대하는 것이 참으로 답답하다는 생각이 듭니다. 보통 공직선거에 보면 어떤 선거를 방해하는 행위에 대해서는 10년 이하의 징역 또는 3,000만 원 이하의 벌금을 먹일 정도로 중징계를 하고 있거든요. 그런데 이런 솜방망이 처벌을 하는 것은 같은 편이 아니겠느냐. 이런 생각을 합니다. 도긴개긴이지요. 그래서 전한길 씨도 이 부분에 대해서 너무도 잘 알고 있다라고 보고 있고요. 그렇다면 결국은 우리 당내에도 ‘윤어게인’을 외치는 그런 세력들이 아직 많이 잔존해 있다라는 생각을 합니다. 제가 인적 쇄신, 인적 청산을 강하게 하려고 하는 이유도 우리 당이 내란 정당의 오명에서 벗어나기 위해서 하는 몸부림이라고 보시면 되고요. 그래서 저 조경태가 국민의힘을 살려낸다 이렇게 보는 겁니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 네 지금 국민의힘 전당대회 와중인데 불구하고 특검이 지금 당사에 대한 압수수색을 시도하고 있지 않습니까. 이 압수수색 문제는 어떻게 보고 계시나요?



▶ 조경태 / 국민의힘 당대표 후보 : 저는 정당의 어떤 자율성, 또 자유를 해치는 그런 막무가내식의 압수수색은 저는 결단코 막아야 한다고 생각합니다. 다만 이것을 이제 부풀려서 500만 명의 당원 명부를 본다, 이런 식으로 거짓 선동하는 것은 저는 아주 잘못됐다고 보고 있고요. 이번에 어떤 압수수색하는 그 범위는 2021년 12월부터 2024년까지 즉, 20대 대선 전후에 있었던 일에 대해서 통일교가 얼마나 침입했느냐. 이 문제거든요. 이것은 국민들의 알 권리라고 생각합니다. 통일교 특정 종교가 윗선에서의 강압적인 지시나 명령에 의해서 들어왔다면 심각한 헌법, 헌정질서 유린이거든요. 이 부분에 대해서 우리 당이 당당하다면 특검의 일부, 특검이 하는 행동에 대해서 일부 협조할 것은 협조해야 한다고 생각합니다. 그리고 이번에 조사하는 것은 김건희 특검의 일환이거든요. 그렇다면 우리 당이 왜 김건희 씨 그리고 윤석열 전 대통령을 왜 옹호하는 정당이 돼야 되는지 저는 그건 이해가 되지 않습니다. 우리 당은 당원들을 지키고 국민을 지키는 국민의힘 당이 돼야 하지 김건희 또는 윤석열 대통령 부부를 지키는 정당이 되어서는 결코 안 된다 하는 말씀을 드리고 싶습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 네 어쨌든 이 당 대표 선거에 나온 후보님들 면면을 보더라도 당이 지금 ‘찬탄파’와 ‘반탄파’로 갈려서 심각하게 목소리가 다르게 나오고 있지 않습니까. 만약에 당 대표가 되신다면 당내 통합을 도모할 대책은 있으신가요?



▶ 조경태 / 국민의힘 당대표 후보 : 네 저는 제가 당 대표가 되면 바로 인적 쇄신 위원회를 국민들과 함께 구성할 것입니다. 우리가 제대로 된 혁신을 한 그 바탕 위에서 통합을 말을 해야지 지금처럼 내란의 혐의를 받고 있는 윤석열 전 대통령을 옹호하는 세력들이 아직까지 당에서 남아서 잔존한다면 어떤 국민들이 우리 당을 지지할 수 있겠습니까. 내년 지방선거를 반드시 승리하기 위해서라도 우리는 내란 특검에서 자유로운 그런 정당으로 다시 거듭나야 한다고 생각하고요. 그래서 그렇게 깨끗하게 혁신을 이루게 된다면 우리 당을 지금 떠나 있는 온건 보수와 중도층이 다시 우리 당으로 돌아온다라고 봅니다. 그것이야말로 보수 대통합의 길이 열린다고 저는 그렇게 확신합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 만약에 당 대표가 되신다면 카운터파트로 정청래 신임 민주당 대표를 마주해야 합니다. 지금 정청래 대표, 잘 아시다시피 국민의힘과는 악수도 안 한다, 이렇게 강경 일변도로 나가고 있잖아요. 정청래 신임 민주당 대표에 대해서는 어떤 입장이신가요?



▶ 조경태 / 국민의힘 당대표 후보 : 정청래 민주당 당 대표는 제가 잘 아는 그런 어떤 분이죠. 그분은 내란 동조 세력과 악수하지 않겠다는 거지. 조경태와 악수하지 않겠다는 그런 말은 아닌 것 같습니다. 그래서 우리 당이 내란 동조 정당의 이미지에서 벗어나서 우리가 좀 더 혁신적이고 개혁적인 정당으로 거듭나고, 정통보수 정당으로 거듭난다면 정청래 민주당 당 대표뿐만 아니라 대통령과도 얼마든지 만나서 악수하고 또 협치하고 때로는 강력하게 잘못한 일이 있으면 야당으로서 견제하고 또 바로잡는 그런 역할을 저 조경태만이 할 수 있다 그리 봅니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 어려운 시간 내주셨으니까요. 왜 나 조경태가 국민의 힘 당 대표가 돼야 하는가 설명하실 기회를 1분 드리겠습니다.



▶ 조경태 / 국민의힘 당대표 후보 : 네 우리 당이 참으로 어렵고 힘든 길을 가고 있습니다. 저는 정통보수의 가치를 지키고 정통보수 국민의힘을 살리기 위해서 재건하기 위해서 나왔습니다. 국민 여러분 또 당원 동지 여러분 꼭 저 조경태를 8월 20일날, 21일날 투표하셔서 정통보수 국민의힘을 재건하는데 함께 힘을 모아주시면 감사하겠습니다. 반드시 국민의힘을 살려내겠습니다. 고맙습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 조경태 후보 시간 내주셔서 고맙습니다. 뉴스브리핑은 잠시 뒤에 돌아오겠습니다.



