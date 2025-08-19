[여담야담] 조국 "극우 국힘 0석 돼야"…국힘 "자숙부터 해라"

[편상욱의 뉴스브리핑]



■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)

■ 진행 : 편상욱 앵커

■ 대담 : 복기왕 더불어민주당 의원, 박형수 국민의힘 의원, 최선호 SBS 논설위원

--------------------------------------------



● "0석 돼야" "파렴치"



복기왕 / 더불어민주당 의원

"조국 사면은 대통령 혼자의 판단 아닌 국민과 시대정신의 판단"



박형수 / 국민의힘 의원

"조국, 자신에 대한 비난을 국힘 공격으로 물타기 하는 정치적 술수"



● '사과 거부' 'n분의 1' 논란



복기왕 / 더불어민주당 의원

"조국, 말이 아닌 행보로 진정성 있게 다가가겠다는 것"



박형수 / 국민의힘 의원

"민주당 지지율 하락 가장 큰 원인은 조국 사면"



최선호 / SBS 논설위원

"조국, 2030세대 분노 이유 알지만 인정하지 않는 듯"



