[여담야담] 조국 "극우 국힘 0석 돼야"…국힘 "자숙부터 해라"

SBS 뉴스
작성 2025.08.19 15:50 수정 2025.08.19 16:03 조회수
[편상욱의 뉴스브리핑]

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 복기왕 더불어민주당 의원, 박형수 국민의힘 의원, 최선호 SBS 논설위원
--------------------------------------------

● "0석 돼야" "파렴치"

복기왕 / 더불어민주당 의원
"조국 사면은 대통령 혼자의 판단 아닌 국민과 시대정신의 판단"

박형수 / 국민의힘 의원
"조국, 자신에 대한 비난을 국힘 공격으로 물타기 하는 정치적 술수"

● '사과 거부' 'n분의 1' 논란

복기왕 / 더불어민주당 의원
"조국, 말이 아닌 행보로 진정성 있게 다가가겠다는 것"

박형수 / 국민의힘 의원
"민주당 지지율 하락 가장 큰 원인은 조국 사면"

최선호 / SBS 논설위원
"조국, 2030세대 분노 이유 알지만 인정하지 않는 듯"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스편집부)
