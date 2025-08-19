가계빚 1천953조 역대 최대…2분기 25조 급증

이미지 확대하기

올해 2분기(4∼6월) '영끌'(영혼까지 끌어모아 주택구입), '빚투'(대출로 투자)를 통한 주택·주식 등 자산 투자가 급증하면서 전체 가계 빚(부채)이 다시 역대 최대 기록을 갈아치웠습니다.한국은행이 오늘(19일) 발표한 '2025년 2분기 가계신용(잠정)' 통계에 따르면 지난 6월 말 기준 가계신용 잔액은 1천952조 8천억 원으로 집계됐습니다.1분기 말(1천928조 3천억 원)보다 24조 6천억 원이나 늘어 2002년 4분기 관련 통계 공표 이래 가장 많습니다.분기 증가 폭도 2021년 3분기(+35조 원) 이후 최대 규모입니다.가계신용은 가계가 은행·보험사·대부업체·공적 금융기관 등에서 받은 대출에 결제 전 카드 사용 금액(판매신용)까지 더한 '포괄적 가계 부채'를 말합니다.우리나라 가계신용은 통화 긴축 속에 작년 1분기 3조 1천억 원 줄었지만, 한 분기 만에 반등한 뒤 올해 1분기까지 다섯 분기 연속 증가세를 이어갔습니다.가계신용 중 판매신용(카드 대금)을 빼고 가계대출만 보면, 2분기 말 잔액이 1천832조 6천억 원으로 전 분기 말(1천809조 5천억 원)보다 23조 1천억 원 불었습니다.증가액이 전 분기(+3조 9억 원)의 약 6배에 이릅니다.특히 가계대출 가운데 주택담보대출(잔액 1천148조 2천억 원)이 14조 9천억 원 늘었고, 신용대출과 증권사 신용공여 등을 포함한 기타대출(잔액 684조 4천억 원)도 8조 2천억 원 증가했습니다.주택금융공사·주택도시기금의 정책대출 잔액은 2분기 말 기준 331조 2천억 원으로 전체 주택담보대출에서 28.8%를 차지했습니다.한 분기 사이 2조 6천억 원 늘었지만, 비중은 29.0%에서 소폭 줄었습니다.대출 창구별로는 예금은행에서 가계대출(잔액 993조 7천억 원)이 석 달 사이 19조 3천억 원 늘었습니다.주택담보대출이 16조 원, 기타대출이 3조 3천억 원 각각 불었습니다.상호금융·상호저축은행·신용협동조합 등 비은행예금취급기관의 가계대출(잔액 314조 2천억 원)도 3조 원 증가했습니다.작년 4분기 이후 세 분기 연속 늘었고, 증가 폭도 1분기 1조 원의 3배로 뛰었습니다.보험·증권·자산유동화회사 등 기타금융기관의 가계대출(잔액 524조 7천억 원) 역시 9천억 원 늘었습니다.김민수 한은 금융통계팀장은 가계대출 증가 배경과 관련해 "2월 이후 주택매매 거래량이 크게 늘어 시차를 두고 주택담보대출에 영향을 미쳤다"며 "은행 등의 신용대출이 증가한 데다 2분기 주가가 큰 폭으로 반등해 증권사 신용공여도 급증하면서 기타대출 역시 늘었다"고 설명했습니다.가계부채 비율에는 "상반기 가계부채가 1.4%, 연율로는 2.8% 증가했다"며 "2분기를 포함한 상반기 명목 국내총생산(GDP) 성장률이 아직 나오지 않았지만, GDP 대비 가계부채 비율이 소폭 높아진 것으로 추정한다"고 답했습니다.2분기 가계신용 가운데 판매신용 잔액(120조 2천억 원)은 신용카드사를 비롯한 여신전문회사 위주로 1조 4천억 원 증가했습니다.(사진=한국은행 제공, 연합뉴스)