건진법사, 첫 특검 조사서 혐의 전면 부인…구속영장 검토

▲ 건진법사 전성배 씨가 18일 민중기 특별검사팀 사무실이 마련된 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트로 들어가고 있다.

'건진법사' 전성배 씨가 민중기 특별검사팀의 첫 소환조사에서 혐의를 전면 부인한 것으로 파악됐습니다.특검팀은 조만간 전 씨에 대한 구속영장 청구를 검토하는 것으로 알려졌습니다.오늘(19일) 법조계에 따르면 전 씨는 전날 종로구 KT광화문빌딩에서 이뤄진 첫 대면조사에서 '통일교 청탁' 등 자신에 관한 의혹 일체를 부인했습니다.전 씨는 2022년 4∼8월께 통일교 측으로부터 '김 여사 선물용' 다이아몬드 목걸이, 샤넬백 등과 교단 현안 청탁을 받은 후 이를 김 여사에게 전달해 준 혐의를 받습니다.전 씨는 통일교 전 세계본부장 윤 모 씨로부터 물품과 청탁성 요구를 받은 적은 있지만 이를 김 여사에게 전달하진 않았다고 주장해 왔고, 특검 조사에선 문자 내역 등 물증을 앞에 두고도 입장을 유지한 것으로 파악됐습니다.특검팀은 2022년 7월 초 전 씨 가족의 차량이 김 여사의 사저인 서초구 아크로비스타에 출입한 기록을 언급하며 경위를 물었지만 전 씨는 "모르는 일"이라고 답했다고 합니다.비슷한 시기 전 씨가 통일교 측에 '목걸이를 여사에게 잘 전달했다'는 취지로 문자를 보낸 내역을 제시받았을 때도 전 씨는 "실제로 전달하지 않았고 광을 팔기 위해 거짓말한 것"이라는 취지로 진술했습니다.특검팀은 전 씨가 이 무렵 '건희2'로 저장된 연락처로 "윤OO 본부장이 UN 한국 유치 문제를 의논하고 싶은가 보다"라고 보낸 문자도 제시했다고 합니다.윤 씨가 전 씨에게 전달한 청탁 내용에 '유엔 제5사무국 한국 유치'가 포함됐다는 점에서 이 문자 메시지는 전 씨가 김 여사에게 청탁을 전달한 정황으로 해석됐습니다.하지만 전 씨는 "건희2는 김 여사가 아닌 김 여사 '측'으로 알고 있었다"며 김 여사와 이 문제로 직접 연락하진 않았다고 진술했습니다.특검팀은 이 외에도 전 씨와 윤 씨가 2023년 3월 치러진 국민의힘 당대표 선거를 앞두고 특정 인물을 밀려고 통일교 교인들을 대거 입당시킨 정황이 담긴 문자 메시지 내용을 제시하며 경위를 물었습니다.전 씨는 "그런 취지의 대화를 나눈 것은 맞지만 실제로 해당 후보가 당선되지 않았다"고 말한 것으로 파악됐습니다.2022년 지방선거에서 국민의힘 공천에 개입한 정황인 '브로커' 김 씨와의 문자 메시지 내역을 제시받고도 "공천 청탁이 아닌 인물 추천"이라고 답했다고 합니다.김 씨는 전 씨에게 군수 등 후보의 이력서를 전달한 것으로 파악됐습니다.특검팀은 이처럼 전 씨가 혐의 일체를 부인하는 점을 고려해 조만간 구속영장을 청구하는 방안을 검토하는 것으로 전해졌습니다.앞서 특검팀은 김 여사에 대해서도 지난 6일 첫 소환조사 후 이튿날에 바로 구속영장을 청구했습니다.김 여사는 첫 조사에서 혐의를 모두 부인했습니다.(사진=공동취재, 연합뉴스)