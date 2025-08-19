가계빚 1천953조 또 최대…'영끌·빚투'에 2분기 25조 급증

올해 2분기(4∼6월) '영끌'(영혼까지 끌어모아 주택구입), '빚투'(대출로 투자)를 통한 주택·주식 등 자산 투자가 급증하면서 전체 가계 빚(부채)이 다시 역대 최대 기록을 갈아치웠습니다.



한국은행이 오늘(19일) 발표한 '2025년 2분기 가계신용(잠정)' 통계에 따르면 지난 6월 말 기준 가계신용 잔액은 1천952조 8천억 원으로 집계됐습니다.



1분기 말(1천928조 3천억 원)보다 24조 6천억 원이나 늘어 2002년 4분기 관련 통계 공표 이래 가장 많습니다.



분기 증가 폭도 2021년 3분기(+35조 원) 이후 최대 규모입니다.



가계신용은 가계가 은행·보험사·대부업체·공적 금융기관 등에서 받은 대출에 결제 전 카드 사용 금액(판매신용)까지 더한 '포괄적 가계 부채'를 말합니다.



우리나라 가계신용은 통화 긴축 속에 작년 1분기 3조 1천억 원 줄었지만, 한 분기 만에 반등한 뒤 올해 1분기까지 다섯 분기 연속 증가세를 이어갔습니다.



가계신용 중 판매신용(카드 대금)을 빼고 가계대출만 보면, 2분기 말 잔액이 1천832조 6천억 원으로 전 분기 말(1천809조 5천억 원)보다 23조 1천억 원 불었습니다.



증가액이 전 분기(+3조 9억 원)의 약 6배에 이릅니다.



특히 가계대출 가운데 주택담보대출(잔액 1천148조 2천억 원)이 14조 9천억 원 늘었고, 신용대출과 증권사 신용공여 등을 포함한 기타대출(잔액 684조 4천억 원)도 8조 2천억 원 증가했습니다.



주택금융공사·주택도시기금의 정책대출 잔액은 2분기 말 기준 331조 2천억 원으로 전체 주택담보대출에서 28.8%를 차지했습니다.



한 분기 사이 2조 6천억 원 늘었지만, 비중은 29.0%에서 소폭 줄었습니다.



대출 창구별로는 예금은행에서 가계대출(잔액 993조 7천억 원)이 석 달 사이 19조 3천억 원 늘었습니다.



주택담보대출이 16조 원, 기타대출이 3조 3천억 원 각각 불었습니다.



김민수 한은 금융통계팀장은 가계대출 증가 배경과 관련해 "2월 이후 주택매매 거래량이 크게 늘어 시차를 두고 주택담보대출에 영향을 미쳤다"며 "은행 등의 신용대출이 증가한 데다 2분기 주가가 큰 폭으로 반등해 증권사 신용공여도 급증하면서 기타대출 역시 늘었다"고 설명했습니다.



가계부채 비율에는 "상반기 가계부채가 1.4%, 연율로는 2.8% 증가했다"며 "2분기를 포함한 상반기 명목 국내총생산(GDP) 성장률이 아직 나오지 않았지만, GDP 대비 가계부채 비율이 소폭 높아진 것으로 추정한다"고 답했습니다.



2분기 가계신용 가운데 판매신용 잔액(120조 2천억 원)은 신용카드사를 비롯한 여신전문회사 위주로 1조 4천억 원 증가했습니다.