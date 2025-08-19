'서울 유일' 문화도시 영등포구, 9월 4∼7일 박람회 개최

이미지 확대하기

서울 영등포구(구청장 최호권)는 올해 전국문화도시협의회 의장 도시로서 다음 달(9월) 4일부터 7일까지 영등포 전역에서 '2025년 문화도시 박람회'를 개최한다고 밝혔습니다.문화도시 박람회는 지역 고유의 문화자원을 활용해 도시 브랜드 가치를 높이는 전국 최대 규모의 문화 행사입니다.지역문화진흥법에 따라 지정된 전국의 37개 문화도시가 모두 참여합니다.영등포구는 2021년 서울시 유일의 법정 문화도시로 선정됐고, 문화도시조성사업 평가에서 2년 연속 우수 도시로 꼽혔습니다.올해는 전국문화도시협의회 5기 의장 도시로서 박람회를 유치했습니다.행사는 문화체육관광부, 서울시, 전국문화도시협의회가 주최, 영등포구와 영등포문화재단이 주관합니다.박람회 주제는 '다름으로 가꾸어 가는 뜰(Blooming Diversity, Connecting Our City)'로, 서로 다른 문화를 가진 도시들이 모여 다양성과 풍성함을 만들어 간다는 의미를 담았습니다.여의도공원 문화의 마당에 설치된 대형 에어돔에서 37개 문화도시 홍보관이 운영되고, 포럼도 진행됩니다.더현대서울 지하 1층 이벤트홀에는 '기묘한 아름다움이 뒤섞인 뜰(Yard of Colorful Oddity)'을 주제로 문화도시 정책 홍보관이 마련됩니다.박람회 기간 영등포 전역에서는 전시, 체험, 아트투어 등 다양한 부대 프로그램이 펼쳐집니다.무료로 관람할 수 있고, 일부 포럼, 체험, 투어 프로그램은 사전 신청이 필요합니다.자세한 행사 일정과 내용은 내일(20일)부터 '2025 문화도시 박람회', '문화도시 영등포' 누리집에서 확인할 수 있습니다.최호권 구청장은 "영등포의 다채로운 문화와 전국 37개 문화도시의 매력을 한자리에서 즐길 기회"라며 "문화를 경험하고 가꾸는 주인공으로서 많은 시민이 참여해 뜻깊은 시간을 보내길 바란다"고 밝혔습니다.(사진=서울 영등포구 제공, 연합뉴스)