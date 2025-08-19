한덕수 전 총리 소환…'계엄 가담' 의혹

<앵커>



내란 특검팀이 오늘(19일) 한덕수 전 국무총리를 피의자 신분으로 소환해서 조사하고 있습니다. 한 전 총리는 사후 계엄 선포문 작성과 폐기 과정에 관여하는 등 계엄에 가담한 혐의를 받고 있습니다.



백운 기자입니다.



<기자>



내란 특검팀이 오늘 오전 한덕수 전 국무총리를 피의자 신분으로 소환했습니다.



한 전 총리는 취재진 질문에 아무런 말을 하지 않았습니다.



[한덕수/전 국무총리 : (여전히 내란에 가담하거나 동조하지 않으셨다는 입장이신가요?) …….]



특검팀은 비상계엄 당시 대통령의 제1 보좌기관이자, 국무회의 부의장이었던 한 전 총리가 위법한 계엄 선포에 가담한 것으로 의심하고 있습니다.



또 계엄 선포의 법률적 결함을 보완하기 위해 강의구 전 대통령실 부속실장이 사후 계엄 선포문을 작성하고 폐기하는 과정에 관여한 혐의도 받고 있습니다.



특검팀은 지난달 2일에도 한 전 총리를 한차례 불러 계엄 전후 과정을 조사했고, 같은 달 24일에는 자택과 국무총리 공관 등을 압수수색한 바 있습니다.



특검팀은 오늘 조사 뒤 한 전 총리에 대해 구속영장 청구 여부를 검토할 것으로 보입니다.



서울중앙지법에서는 내란 특검팀이 추가 기소한 윤석열 전 대통령 사건 첫 공판준비기일이 열렸습니다.



피고인 출석 의무가 없어 법정에는 변호인들만 참석했습니다.



윤 전 대통령은 계엄 선포 전 국무회의에 참석하지 못한 국무위원 9명의 계엄 심의권을 침해한 직권남용 권리행사 방해 혐의와 지난 1월 공수처의 체포영장 집행 당시 경호처에 이를 막도록 지시한 특수공무집행 방해 혐의 등을 받고 있습니다.



윤 전 대통령 측은 앞서 변론 준비에 시간이 부족하다며 준비기일 변경을 요청했지만 재판부는 받아들이지 않았습니다.



(영상취재 : 김승태, 영상편집 : 최혜란)