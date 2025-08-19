뉴스

미 안전당국 "'라부부' 짝퉁, 쉽게 부서져…어린이 질식 위험"

유영규 기자
작성 2025.08.19 11:37 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
미 안전당국 "'라부부' 짝퉁, 쉽게 부서져…어린이 질식 위험"
▲ 라부부

중국 기업 팝마트의 캐릭터 '라부부'가 세계적인 인기를 누리는 가운데, 시중에 유통되는 라부부 모조품이 어린이 질식 사고를 유발할 수 있다는 미 당국의 경고가 나왔습니다.

18일(현지시간) 미국 NBC 방송에 따르면 미국 소비자제품안전위원회(CPSC)는 라부부의 모조품을 일컫는 '라푸푸'가 쉽게 부서지며 그 과정에서 나온 작은 조각들이 질식 위험을 초래할 수 있다고 경고했습니다.

피터 A. 펠드먼 CPSC 임시 위원장은 이런 모조품은 "미국 가정 내에 있을 자리가 없다"며 "아이들을 보호하고, 신뢰할 수 있는 판매처에서 (제품을) 구입해야 한다"고 강조했습니다.

CPSC 조사관들은 라부부 모조품 선적을 확인하고 제품 수천 개에 대한 압수를 관련 당국에 요청했다고 NBC는 전했습니다.

라부부는 홍콩 출신 아트토이 작가인 룽카싱이 디자인한 캐릭터로, 토끼처럼 긴 귀에 상어와 닮은 입, 큰 눈 등이 특징인 '몬스터 요정'입니다.

블랙핑크의 리사와 리한나 등 유명 연예인들이 애용하는 모습이 소셜미디어(SNS)에 공개되면서 아시아와 미국, 유럽 등 전 세계에서 폭발적인 인기를 얻고 있습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지