실종된 이윤희 씨 등신대 훼손 40대 "날 범인으로 모는게 화났다"

▲ 훼손 전 이윤희 씨 등신대

19년 전 실종된 이윤희(당시 29·전북대 수의학과)씨의 등신대(사람과 같은 크기의 사진)를 훼손한 40대가 경찰에서 혐의를 인정하면서 억울함을 토로한 것으로 파악됐습니다.오늘(19일) 언론 취재를 종합하면 재물손괴 혐의로 최근 검찰에 넘겨진 A 씨는 경찰 조사 과정에서 수사관에게 "나를 실종사건의 범인으로 모는 게 화가 났다"고 진술했습니다.그는 조사 내내 과거의 사건으로 오랜 기간 극심한 스트레스를 받았다고 속내를 털어놓은 것으로 전해졌습니다.A 씨는 과거 이 씨와 같은 학과에 다녔던 인물로 확인됐습니다.이 씨 가족은 실종 초기부터 A 씨의 행적을 거론하며 사건 연관성을 의심해왔습니다.최근에는 A 씨의 출근길과 집 주변 등에 이 씨의 등신대를 세우기도 했습니다.이에 A 씨는 이씨 가족을 스토킹 범죄의 처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 고소하면서 법적 대응을 진행하고 있습니다.경찰 관계자는 "피의자가 재물손괴 혐의에 대해서는 모두 인정했다"며 "폐쇄회로(CC)TV에도 훼손 장면이 담겨 있어 혐의가 명백히 입증됐다고 보고 사건을 송치했다"고 말했습니다.이 씨는 전북대 수의학과에 재학 중이던 2006년 6월 5일 교수 및 학과 동료 40여 명과 종강 모임을 한 뒤 다음 날 새벽 모임 장소에서 1.5㎞ 떨어진 원룸으로 귀가했으나 이후 실종됐습니다.당시 경찰은 실종 사건 현장을 보존하지 않은 채 이 씨의 친구들이 원룸을 치우는 것을 내버려 뒀고, 사건 일주일 뒤에는 누군가 이 씨의 컴퓨터에 접속했는데도 이 과정을 또렷하게 밝혀내지 못했습니다.(사진=이윤희 실종사건 공식채널 유튜브 화면 캡처, 연합뉴스)