전 CIA 국장 "푸틴, 트럼프 전용차에 칩 부착했을 수도"

▲ 미국 대통령 전용리무진 '캐딜락 원'

푸틴 러시아 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령의 전용 리무진 '캐딜락 원'에 스파이 장치를 부착했을 수 있다는 주장이 제기됐습니다.18일(현지시간) 미국 인터넷매체 더힐에 따르면 존 브레넌 미 중앙정보국(CIA) 전 국장은 트럼프 대통령이 지난 15일 알래스카 정상회담 당시 푸틴 대통령을 캐딜락 원에 태운 것이 '실수'라면서 이같이 지적했습니다.브레넌 전 국장은 푸틴 대통령이 구(舊) 소련의 정보기관 KGB 출신이라는 점을 언급하면서 대통령 경호를 담당하는 비밀경호국(SS)에 대해 "차량에 소형 마이크로칩이라도 설치됐는지 여부를 철저히 점검해야 한다"고 당부했습니다.육중한 외관 때문에 야수라는 뜻의 '비스트'라는 별명으로 불리는 캐딜락 원은 최첨단 기능을 갖춰 '움직이는 백악관'으로도 불립니다.철저하게 보안을 유지해야 할 전용 차량을 적성국의 정상에게 공개하고, 동승한 것 자체가 부적절하다는 게 브레넌 전 국장의 비판 취지입니다.버락 오바마 행정부 시절 CIA를 이끌었던 브레넌 전 국장은 정상회담의 의전에 대해서도 비판했습니다.그는 "푸틴은 국제적 파문을 일으킨 전범인데 레드카펫을 깔아줬다"면서 "트럼프는 푸틴에게 농락당했다는 것을 깨달았을 것"이라고 말했습니다.그러면서 "이 상황을 만든 것은 트럼프 본인이다. 트럼프가 푸틴을 미국 영토에 초대한 뒤 준비도 부족한 상태에서 회담을 주도했다"고 덧붙였습니다.정상회담 당시 트럼프 대통령과 푸틴 대통령은 전용기에서 내린 뒤 레드카펫을 따라 군 의장대를 사열했습니다.두 정상은 연단에서 사진 촬영 뒤 캐딜락 원에 동승해 회담장으로 이동했습니다.한편 트럼프 대통령은 지난 2018년 싱가포르에서 열린 북미정상회담 당시 김정은 북한 국무위원장에게 캐딜락 원 내부를 보여주고, 탑승을 권유하기도 했습니다.(사진=게티이미지코리아)