뉴스

쌍문동 아파트 불나 170명 대피…'불질렀다' 횡설수설 40대 조사

유영규 기자
작성 2025.08.19 10:35 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
쌍문동 아파트 불나 170명 대피…'불질렀다' 횡설수설 40대 조사
▲ 서울 도봉구 쌍문동 아파트 화재

18일 오후 11시 10분 서울 도봉구 쌍문동의 15층짜리 아파트 11층에서 불이 나 1시간여 만에 꺼졌습니다.

주민 등 약 170명이 대피했고 소방대원 1명이 발목을 다쳐 병원으로 이송됐습니다.

또 3명이 연기를 흡입해 현장에서 치료받았습니다.

화재로 인해 이재민이 2명 발생했으며, 불이 시작된 세대가 전소됐습니다.

소방 당국은 재산 피해 규모를 4천570만 원 상당으로 추산했습니다.

'11층 베란다 실외기 부근에서 검은 연기가 난다'는 신고를 접수한 소방 당국은 인원 134명과 장비 32대를 동원해 오늘(19일) 0시 13분 불을 완전히 껐습니다.

경찰은 불이 난 세대에서 거주하던 40대 남성이 실수로 불을 낸 것으로 추정하고 그를 임의동행했습니다.

이 남성은 현장 인근을 서성이며 '내가 불을 질렀다', '동생이 불을 질렀다'는 등 횡설수설하고, 섬망 증세를 보이기도 한 것으로 파악됐습니다.

경찰은 이 남성을 응급입원시켰으며, 추후 그를 조사하고 현장을 감식해 화재 원인을 밝힐 예정입니다.

(사진=서울 도봉소방서 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지