"푸틴, 트럼프에 '2주내 젤렌스키 만날 준비 돼있다' 말해"

▲ 프리드리히 메르츠 독일 총리

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령에게 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 2주일 안에 만나겠다는 의사를 밝혔다고 프리드리히 메르츠 독일 총리가 현지시간 18일 전했습니다.메르츠 총리는 백악관 회담 이후 AFP 통신에 "미국 대통령이 (전화로) 러시아 대통령과 얘기를 나눴고, 러시아 대통령과 우크라이나 대통령의 만남이 2주일 안에 이뤄질 것이라는 데 (양측이) 동의했다"고 AFP와 DPA 등 외신에 전했습니다.트럼프 대통령은 백악관에서 젤렌스키 대통령과 메르츠 총리 등 유럽 정상들과 단체 회동했으며, 비공개 회담 도중 푸틴 대통령과 전화 통화를 했습니다.푸틴 대통령은 트럼프 대통령과의 통화에서 이같은 뜻을 밝혔다는 게 메르츠 총리의 전언입니다.메르츠 총리는 푸틴 대통령과 젤렌스키 대통령의 회동 장소는 아직 정해지지 않았다면서 "이번 만남이 휴전으로 이어지면 아주 바람직할 것"이라고 말했습니다.그는 다만 푸틴 대통령이 평화 협정의 조건으로 우크라이나에 돈바스 지역을 넘겨줄 것으로 요구하는 데 대해선 "미국에 플로리다를 포기하라는 것"과 같다고 지적했습니다.트럼프 대통령은 푸틴 대통령과 젤렌스키 대통령의 양자 회담 이후 자신이 참여하는 3자 회담을 추진하겠다고 밝힌 상태입니다.(사진=게티이미지코리아)