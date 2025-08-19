투모로우바이투게더, 日 오리콘 주간 차트 또 1위…3주만에 정상 재등극

그룹 투모로우바이투게더가 일본 오리콘 주간 앨범 차트 1위에 다시 한번 이름을 올렸다.



19일 일본 오리콘에 따르면, 투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)의 정규 4집 '별의 장: TOGETHER'는 8월 25일 자 주간 앨범 랭킹(집계 기간: 8월 11일~17일)에서 1위를 기록했다.



이 앨범은 발매 첫 주 30만 4000장의 판매고를 올리며 팀 역대 최다 주간 판매량을 기록, 오리콘 차트 정상에 오른 바 있다. 공식 활동이 종료된 이후에도 3주 만에 다시 정상을 탈환하며 이들의 지속적인 영향력을 입증했다.



투모로우바이투게더는 2020년 '꿈의 장: ETERNITY'로 처음 오리콘 주간 앨범 랭킹 1위를 기록한 이후, 지금까지 총 12개의 앨범을 해당 차트 정상에 올려놓았다. 특히 2022년 'minisode 2: Thursday's Child'부터는 오리콘 주간 앨범 랭킹 '연속 1위' 최다 기록을 보유한 해외 아티스트로 이름을 올리며, 컴백 때마다 자체 기록을 경신하고 있다.



한편 투모로우바이투게더는 오는 22~23일 서울 고척스카이돔에서 네 번째 월드투어 'TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : TOMORROW>'의 포문을 연다. 이후 9월 9일 미국 산호세를 시작으로 미국 7개 도시에서 9회, 일본 3개 도시에서 6회 공연을 펼친다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)