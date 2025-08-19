로이터 "트럼프 지지율 40%, 연초 대비 7%p 하락"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

미국에서 도널드 트럼프 대통령의 지지율이 취임 후 최저 수준인 40%에 머물고 있다고 로이터통신이 18일(현지시간) 보도했습니다.로이터와 여론조사 기업 입소스가 이날까지 6일간 미국 유권자를 대상으로 시행한 여론조사 결과 이같이 나타났습니다.트럼프 대통령 지지율은 지난달 말 조사 때와 같았지만 올해 1월 2기 임기를 시작한 직후의 47%와 비교하면 7%포인트 하락했습니다.이번 조사는 각종 경제 지표에서 미국 고용시장이 약화할 조짐이 드러나는 가운데, 트럼프 대통령이 불법 이민 단속을 주도하고 러시아-우크라이나 전쟁을 끝낼 적극적인 외교에 나서는 시점에 진행됐습니다.특히 지난 대선에서 트럼프 대통령을 지지했던 히스패닉 유권자들이 등을 돌리는 모습이 두드러졌습니다.이번 조사에서 트럼프 대통령의 국정 수행을 긍정적으로 평가한 히스패닉 유권자 비율은 올해 최저치인 32%에 그쳤습니다.또 전체 응답자의 절반 이상인 54%는 트럼프 대통령이 러시아와 지나치게 밀착했다고 답했습니다.공화당 지지층 중에서도 5명 중 1명꼴로 이 같은 의견을 냈습니다.트럼프 대통령은 지난 15일 알래스카에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 만난 데 이어 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령을 비롯해 유럽 정상들과도 회담했습니다.그는 우크라이나 전쟁을 멈추려면 우크라이나가 러시아에 영토를 양도해야 한다는 러시아 측 주장을 수용하는 듯한 모습을 보였습니다.다른 정책 분야 지지도를 보면 트럼프 대통령의 범죄 대응에 42%가, 이민 정책에 43%가 각각 긍정적으로 평가했습니다.트럼프 대통령은 지난 1월 취임 이후 대대적인 불법 체류자 단속을 명령하며 전국에 단속 요원들을 투입해 이민자들을 체포하고 추방하도록 했습니다.이 정책은 인구의 절반가량이 라틴계인 로스앤젤레스를 비롯해 여러 도시에서 대규모 시위를 촉발했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)