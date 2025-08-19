송언석 "최교진, 천안함 음모론 공유·음주운전…지명 철회해야"

▲ 국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표가 19일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다.

국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 오늘(19일) 최교진 교육부 장관 후보자에 대해 "교육 수장으로서 전혀 자격이 없다"며 이재명 대통령에게 지명 철회를 요구했습니다.송 비대위원장은 오늘 국회에서 열린 원내대책회의에서 "최 후보자의 과거 행적을 보면 대한민국 교육 현장을 심각한 혼란으로 몰아넣을 인물"이라며 이같이 밝혔습니다.그는 "최 후보자는 이념적·정치적으로 편향된 인물"이라며 "과거 본인의 SNS에 천안함 폭침은 이스라엘 잠수함 때문이라는 음모론을 공유하면서 북한의 도발로 목숨을 잃은 우리 장병들의 숭고한 희생을 모독했다"며 "국가관 자체가 극히 의심스럽다"고 주장했습니다.또 "10·26은 '탕탕절'이라며 박정희 전 대통령 서거를 희화화는 망언을 일삼았다"고 비난했습니다.이어 "최 후보자는 2003년 음주운전으로 법원에서 벌금형을 선고받았다"며 "교직 사회에서 음주운전은 중대한 비위로 간주해 일반 교사는 승진조차 못 하는 사안인데 교육부 장관 후보자가 음주 운전자라는 것은 성실한 선생님에 대한 모독"이라고 했습니다.그는 "최 후보자는 '학생을 제대로 알기 위해서는 같이 목욕도 하고 술도 마셔야 한다'는 발언까지 했다고 한다"며 "교육자로서는 물론이고 평범한 성인으로서도 기본 품격과 인식조차 갖춰지지 않은 사람"이라고 맹비난했습니다.그러면서 "이 대통령께서는 국민의 분노와 학부모의 우려를 직시하고 최 후보자 지명을 즉각 철회할 것을 촉구한다"며 "국민 앞에 최소한의 책임을 다하는 대통령이 돼 달라"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)