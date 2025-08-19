"한미군사훈련, 명백한 전쟁 도발 의지 표현"

<앵커>



김정은 북한 노동당 총비서가 어제(18일)부터 시작된 한미연합훈련에 대해 명백한 전쟁도발의지의 표현이라고 비난했습니다. 이재명 대통령이 광복절 경축사에서 흡수통일을 추구하지 않으며 일체의 적대행위를 할 뜻이 없다고 밝혔는데, 이에 대한 부정적인 입장을 밝힌 것으로 해석됩니다.



안정식 북한전문기자입니다.



<기자>



김정은 총비서가 한미의 군사적 결탁은 명백한 전쟁도발의지의 표현이라며 한미군사훈련에 대해 비난했습니다.



김정은은 어제 북한의 신형 5천 톤급 구축함인 '최현 함'을 방문한 자리에서 한미의 심화되는 군사적 결탁과 군사력 시위행위들은 가장 명백한 전쟁도발의지의 표현이라고 밝혔습니다.



김정은은 또, 어제부터 시작된 한미연합훈련은 북한에 가장 적대적이며 대결적이려는 의사를 숨김없이 보여주는 뚜렷한 입장표명이라고 주장했습니다.



이재명 대통령은 지난 15일 광복절 경축사에서, 북측 체제를 존중하고 어떠한 형태의 흡수통일도 추구하지 않으며 일체의 적대행위를 할 뜻이 없다고 밝혔는데, 이에 대한 부정적인 입장을 밝힌 것으로 해석됩니다.



또, 한미연합훈련이 시작된 날 김정은이 이런 입장을 밝힌 것은 남북관계 개선을 추구하는 이재명 정부에게 한미훈련을 중단하라는 압박으로도 보입니다.



김정은은 '최현 함'의 무장체계 통합운영시험 등을 살펴봤는데, 해군의 핵무장화 중요과정들이 단계적으로 진행되는데 대해 만족을 표시했다고 노동신문은 전했습니다.



'최현 함'을 핵무장화하고 있다는 뜻으로 해석됩니다.



(영상편집 : 김호진)