김동준, 황정문 대표와 18년 인연…골든문 엔터와 전속계약 체결

가수 겸 배우 김동준이 골든문 엔터테인먼트와 전속계약을 체결하며 새 출발에 나선다.



19일 골든문 엔터테인먼트는 "김동준과 전속계약을 맺었다"며 "앞으로 그의 배우 및 가수 활동을 전방위적으로 지원할 것"이라고 밝혔다.



골든문 엔터는 매니지먼트 및 음원 기획 전문가 황정문 대표가 설립한 기획사로, 황 대표는 김동준이 연습생 시절이던 2007년부터 그룹 제국의아이들(ZE:A) 데뷔, 솔로 활동, 배우 전향에 이르기까지 약 18년간 함께해 온 인연이다. 최근에는 메이저나인과의 계약 종료 이후에도 쇼뮤지컬 Again '드림하이' 활동을 지원하며 지속적인 동행을 이어왔다.



소속사 측은 "김동준과 함께하게 되어 매우 기쁘다"며 "어떻게 하면 더 좋은 배우이자 가수가 될 수 있을지, 함께 걷는 시간이 서로에게 즐거울 수 있을지를 끊임없이 고민하겠다. 진정성 있는 동반자로서 곁을 지킬 것"이라고 전했다.



김동준 역시 이번 계약에 대해 "배우이자 가수, 예능인, 그리고 아티스트로서 놓치고 싶지 않은 분야들이 있다"며 "그 솔직한 갈증과 고민을 자유롭게 나눌 수 있는 곳이 바로 골든문 엔터테인먼트라고 느꼈다"고 밝혔다. 이어 "연기, 음악, 예능, 뮤지컬 등 다양한 영역에서 열정적인 모습을 보여드리겠다"고 각오를 다졌다.



김동준은 최근 지니TV 오리지널 드라마 '신병3'에서 전세계 역으로 호평받았으며, 쇼뮤지컬 Again '드림하이'에도 출연해 뮤지컬 배우로서의 역량도 입증했다. 오는 30일과 31일에는 필리핀에서, 9월 4일부터 7일까지는 대만 타이베이에서 '드림하이' 공연을 앞두고 있으며, 현재 드라마 차기작도 검토 중이다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)