MC장원, 음주운전 적발 고백…"비겁하고 어리석은 행동" 사과

개그맨 출신 MC장원(홍장원·45)이 음주운전 사실을 뒤늦게 고백하며 활동 중단을 선언했다.



MC장원은 18일 밤, 자신이 운영 중인 유튜브 채널 '엠장기획' 커뮤니티를 통해 자필 사과문을 올리고 지난 6월 28일 음주운전 단속에 적발됐다고 밝혔다. 당시 혈중알코올농도는 0.065%로 면허정지 수준에 해당한다.



사고나 인명 피해는 없었고, 집 근처에서 혼자 주행 중 단속되었다고 설명한 그는 현재 법적 절차가 진행 중이며, 최종 결과는 1~2개월 뒤 나올 예정이라고 덧붙였다.



홍장원은 2006년에도 음주운전으로 면허 정지 및 벌금형을 받은 전력이 있다고 고백했다.



그는 "그 당시에는 죄의 깊이를 제대로 인지하지 못하고 반성하지 않았다. 그러다 보니 또다시 똑같은 죄를 저질렀다"고 했다.



무엇보다 그는 음주운전 사실을 50여 일간 숨긴 채 유튜브와 방송 활동을 이어온 데 대해 "시청자와 동료들을 기만했다"며 자책했다. 그는 "낮에는 아무렇지 않은 척 방송하고, 밤에는 죄책감에 잠 못 들었다"며 "이 사실을 알리는 것이 두려워 입을 다물었지만, 죄책감을 막을 수 없었다"고 고백했다.



홍장원은 이번 사태에 대한 책임을 지고 유튜브 채널 '엠장기획'과 콘텐츠 브랜드 '짤쇼'를 잠정적으로 폐쇄하고 모든 방송 활동을 중단한다고 밝혔다.



그는 "앞으로 무기한 반성과 자숙의 시간을 갖겠다"며 "지난 50일간의 방송 수익도 어떤 식으로든 환원할 방법을 찾겠다"고 말했다.



끝으로 그는 "저의 잘못은 전적으로 제 선택에서 비롯된 개인적 일탈"이라며 "가족, 지인, 동료들에게도 알리지 않았기에 이들 또한 저의 기만으로 피해자가 되었다. 모든 비난과 질책은 저를 향해 달라"고 호소했다.



MC장원은 SBS 공채 9기 개그맨 출신으로, 최근까지 유튜브와 팟캐스트를 중심으로 활동해 왔다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)