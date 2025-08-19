'문재인의 동서' 김한수 전 교수, 대전교육감 선거 출사표

▲ 김한수 전 배재대부총장

"그동안 '문재인의 동서'라서 주변 시선 때문에 앞에 나서지 않았는데, 이제는 대전교육을 위해 부족하지만 제 경험과 지혜를 나눠야 할 때라고 생각했습니다."내년 6월 대전시교육감 선거에 출사표를 던진 김한수 전 배재대 산학부총장이 지난 18일 언론과 만나 "대전교육이 학업·인성·건강 세 축을 중심으로 균형 있게 발전해야 한다는 확신으로 출마를 결심했다"며 이같이 말했습니다.김 전 교수는 국내 최초로 건양대에 운동처방학과를 설립했으며, 배재대 레저스포츠학과 교수와 산학부총장을 역임하는 등 교육과 행정을 두루 경험했습니다.그는 "지식만이 아니라 자존감, 협력, 건강한 신체가 함께 성장해야 진정한 인재가 된다"며 "예체능은 학습 지속력과 창의성, 협업 능력을 키우는 중요한 요소로, 모든 학생이 쉽게 접근할 수 있도록 정규 수업과 연계하겠다"고 밝혔습니다.이어 "고교학점제 시행과 관련해 과목 다양성은 권역 공동 개설 및 대학 연계로 확보하고, 시·도 표준안을 마련하는 방식으로 평가·운영의 공정성과 안정성을 높이겠다"며 "특목고·자사고의 경우 설립 취지에 맞게 운영되는 예술·체육계 특목고는 유지하되 설립 목적에 맞게 운영되지 않는다면 전환이나 개선을 검토하겠다"고 덧붙였습니다.김 전 교수는 교권과 관련, "'정상수업 보호제'를 도입하겠다"며 "교권 침해가 발생하면 교육청이 즉시 법률·보험 지원을 제공하고 교사의 교육권을 보장하겠다"고 약속했습니다.특히 "교권보호 전담팀을 설치해 법률 지원·심리 상담·치유 프로그램을 병행하고, 학부모·교사 간 갈등은 소통·중재 기구를 통해 예방하겠다"고 제시했습니다.김 전 교수는 "교육감으로서 가장 중시할 가치는 투명성과 실행력, 참여라고 생각한다. 모든 과정을 공개하고 현장 의견을 반영하며 약속한 정책은 끝까지 실행하겠다"며 "행복한 학생, 든든한 교사, 안심하는 학부모가 함께하는 대전을 만들겠다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)