김건희, 구속 후 줄곧 진술 거부…삼청동 안가 사적 이용 정황

▲ 김건희
김건희 여사가 구속 후 두 번째 특검 소환 조사에서도 대체로 진술거부권을 행사한 것으로 파악됐습니다.
김 여사는 어제(18일) 오전 9시 43분 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 마련된 특검팀 사무실에 법무부 호송차를 타고 도착해 약 7시간 만인 오후 4시 37분 퇴실했습니다.
오전 조사는 10시에 시작해 11시 42분쯤 종료됐습니다.
주로 명태균 공천 개입 의혹에 대한 조사가 이뤄졌습니다.
김 여사는 점심 식사를 마치고 오후 1시 30분부터 오전 조사에 대한 조서를 열람한 뒤 오후 2시 30분부터 4시 2분까지 도이치모터스 주가조작 의혹과 관련해 오후 조사를 받았습니다.
실제 조사가 이뤄진 시간은 총 3시간 12분입니다.
김 여사는 대부분의 질문에 진술거부권을 행사했고 간혹 "모른다", "기억 안 난다"고 말한 것으로 파악됐습니다.
김 여사는 지난 14일 구속 후 첫 조사에서도 명태균 공천 개입 의혹에 대해 진술 거부로 일관했다고 합니다.
특검팀은 김 여사에게 오는 20일 오전 10시에 다시 출석할 것을 통보했습니다.
이날에는 '통일교·건진법사 청탁 의혹'에 관해 캐물을 계획으로 알려졌습니다.
김 여사 측은 건강 문제를 거론하며 "하루 쉬고 바로 또 나오는 것은 거의 불가능할 것 같다"며 불출석 의사를 내비쳤습니다.
특검팀은 이날 김 여사와 같은 시각 '건진법사' 전성배 씨와 김 여사 일가의 '집사'로 지목된 김예성 씨도 피의자 신분으로 소환해 조사했습니다.
이들과 김 여사 간 대질신문은 이뤄지지 않은 것으로 알려졌습니다.
특검팀은 이와 더불어 김 여사가 서울 종로구 삼청동 대통령 안전가옥(안가)에 사적으로 이용했다는 의혹도 들여다보는 것으로 전해졌습니다.
이봉관 서희건설 회장은 최근 특검팀에 낸 자수서를 통해 작년 서울 삼청동에 있는 대통령 안가에서 김 여사를 두 차례 만났다고 밝힌 것으로 전해졌습니다.
이 회장은 2022년 3월 김 여사에게 반클리프 아펠 목걸이 등 고가 장신구를 선물하며 맏사위인 검사 출신 박 모 변호사의 인사 청탁을 했다고 특검팀에 자수한 인물입니다.
김 여사는 2023년 말∼2024년 초 목걸이 등을 돌려줬는데, 이후 '마음의 위로를 얻고 싶다'는 취지로 이 회장을 안가로 초청했다는 게 자수서 내용입니다.
특검팀은 이날 오후 '건진법사 청탁 의혹'과 관련해 통일교 전 세계본부장 윤 모 씨와 '건진법사 브로커'로 알려진 이 모 씨를 구속 상태로 재판에 넘겼습니다.
윤 씨는 2022년 4∼8월께 건진법사 전성배 씨를 통해 김 여사에게 고가 다이아몬드 목걸이와 샤넬 백 등을 건네며 교단 현안을 청탁한 혐의(청탁금지법 위반 등)를 받습니다.
2021∼2024년 통일교의 행사 지원을 요청하면서 국민의힘 권성동 의원 등 정치권에 불법 정치자금을 전달한 혐의도 있습니다.
윤 씨는 모두 통일교 총재 등 간부진의 결재를 받아 한 일이라고 주장하고 있습니다.
사건이 보도된 후 윤 씨를 교단에서 축출한 통일교 측은 "개인의 일탈"이라고 반박해왔습니다.
전 씨와 가까운 사이로 알려진 이 씨는 공무원의 직무와 관련된 사항에 대한 청탁 대가로 금품을 받아 챙긴 혐의(특정범죄 가중처벌법상 알선수재)를 받습니다.
한편 특검팀 출범 전에 건진법사 의혹을 수사한 서울남부지검은 전 씨 자택에서 발견한 돈다발의 출처에 관한 정보가 적힌 '띠지' 등을 분실한 것으로 드러났습니다.
검찰은 작년 12월 전 씨 자택을 압수수색해 1억 6천500만 원어치 현금다발을 확보했습니다.
이 중 5천만 원어치 신권은 한국은행이 밀봉한 관봉권이었습니다.
검찰은 현금의 출처를 추적하지 못한 채 사건을 특검팀에 넘겼습니다.
지폐의 검수 날짜, 담당자, 부서 등의 정보가 적힌 '띠지'와 '스티커'를 분실했기 때문입니다.
남부지검은 직원이 현금을 세는 과정에서 띠지 등을 잃어버렸다는 입장입니다.