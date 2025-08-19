김건희, 구속 후 줄곧 진술 거부…삼청동 안가 사적 이용 정황

▲ 김건희

김건희 여사가 구속 후 두 번째 특검 소환 조사에서도 대체로 진술거부권을 행사한 것으로 파악됐습니다.김 여사는 어제(18일) 오전 9시 43분 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 마련된 특검팀 사무실에 법무부 호송차를 타고 도착해 약 7시간 만인 오후 4시 37분 퇴실했습니다.오전 조사는 10시에 시작해 11시 42분쯤 종료됐습니다.주로 명태균 공천 개입 의혹에 대한 조사가 이뤄졌습니다.김 여사는 점심 식사를 마치고 오후 1시 30분부터 오전 조사에 대한 조서를 열람한 뒤 오후 2시 30분부터 4시 2분까지 도이치모터스 주가조작 의혹과 관련해 오후 조사를 받았습니다.실제 조사가 이뤄진 시간은 총 3시간 12분입니다.김 여사는 대부분의 질문에 진술거부권을 행사했고 간혹 "모른다", "기억 안 난다"고 말한 것으로 파악됐습니다.김 여사는 지난 14일 구속 후 첫 조사에서도 명태균 공천 개입 의혹에 대해 진술 거부로 일관했다고 합니다.특검팀은 김 여사에게 오는 20일 오전 10시에 다시 출석할 것을 통보했습니다.이날에는 '통일교·건진법사 청탁 의혹'에 관해 캐물을 계획으로 알려졌습니다.김 여사 측은 건강 문제를 거론하며 "하루 쉬고 바로 또 나오는 것은 거의 불가능할 것 같다"며 불출석 의사를 내비쳤습니다.특검팀은 이날 김 여사와 같은 시각 '건진법사' 전성배 씨와 김 여사 일가의 '집사'로 지목된 김예성 씨도 피의자 신분으로 소환해 조사했습니다.이들과 김 여사 간 대질신문은 이뤄지지 않은 것으로 알려졌습니다.특검팀은 이와 더불어 김 여사가 서울 종로구 삼청동 대통령 안전가옥(안가)에 사적으로 이용했다는 의혹도 들여다보는 것으로 전해졌습니다.이봉관 서희건설 회장은 최근 특검팀에 낸 자수서를 통해 작년 서울 삼청동에 있는 대통령 안가에서 김 여사를 두 차례 만났다고 밝힌 것으로 전해졌습니다.이 회장은 2022년 3월 김 여사에게 반클리프 아펠 목걸이 등 고가 장신구를 선물하며 맏사위인 검사 출신 박 모 변호사의 인사 청탁을 했다고 특검팀에 자수한 인물입니다.김 여사는 2023년 말∼2024년 초 목걸이 등을 돌려줬는데, 이후 '마음의 위로를 얻고 싶다'는 취지로 이 회장을 안가로 초청했다는 게 자수서 내용입니다.특검팀은 이날 오후 '건진법사 청탁 의혹'과 관련해 통일교 전 세계본부장 윤 모 씨와 '건진법사 브로커'로 알려진 이 모 씨를 구속 상태로 재판에 넘겼습니다.윤 씨는 2022년 4∼8월께 건진법사 전성배 씨를 통해 김 여사에게 고가 다이아몬드 목걸이와 샤넬 백 등을 건네며 교단 현안을 청탁한 혐의(청탁금지법 위반 등)를 받습니다.2021∼2024년 통일교의 행사 지원을 요청하면서 국민의힘 권성동 의원 등 정치권에 불법 정치자금을 전달한 혐의도 있습니다.윤 씨는 모두 통일교 총재 등 간부진의 결재를 받아 한 일이라고 주장하고 있습니다.사건이 보도된 후 윤 씨를 교단에서 축출한 통일교 측은 "개인의 일탈"이라고 반박해왔습니다.전 씨와 가까운 사이로 알려진 이 씨는 공무원의 직무와 관련된 사항에 대한 청탁 대가로 금품을 받아 챙긴 혐의(특정범죄 가중처벌법상 알선수재)를 받습니다.한편 특검팀 출범 전에 건진법사 의혹을 수사한 서울남부지검은 전 씨 자택에서 발견한 돈다발의 출처에 관한 정보가 적힌 '띠지' 등을 분실한 것으로 드러났습니다.검찰은 작년 12월 전 씨 자택을 압수수색해 1억 6천500만 원어치 현금다발을 확보했습니다.이 중 5천만 원어치 신권은 한국은행이 밀봉한 관봉권이었습니다.검찰은 현금의 출처를 추적하지 못한 채 사건을 특검팀에 넘겼습니다.지폐의 검수 날짜, 담당자, 부서 등의 정보가 적힌 '띠지'와 '스티커'를 분실했기 때문입니다.남부지검은 직원이 현금을 세는 과정에서 띠지 등을 잃어버렸다는 입장입니다.