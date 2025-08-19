'국힘 당원명부' 협조 요구…"정치 탄압" 반발

<앵커>



김건희 특검팀이 통일교 신도들의 당원 가입 의혹을 확인하기 위해 국민의힘 당원 명부를 확보하려다가 또 빈손으로 돌아갔습니다. 압수수색영장을 제시하며 수사에 협조해달라고 요청했지만, 국민의힘은 정치 탄압이라며 거부했습니다.



김지욱 기자입니다.



<기자>



김건희 특검팀이 어제(18일) 국회에 있는 국민의힘 사무총장실 등에 수사관과 포렌식팀을 보냈습니다.



지난 13일 국민의힘 당원명부에 대한 압수수색 영장 집행에 나섰지만 실패한 뒤, 두 번째 시도였습니다.



하지만 어제도 국민의힘이 부당한 정치탄압이라고 주장하며 맞서면서 반나절 대치 끝에 결국 명부 확보에 실패했습니다.



특검팀은 국민의힘 측에 통일교인 명단과 당원 명부 대조를 위해 협조를 요청한 것뿐, 압수수색 영장을 집행하는 게 아니라는 뜻을 전했다고 밝혔습니다.



통일교가 교인들을 대거 국민의힘 당원으로 가입시켜 2023년 치러진 당 대표 선거와 이듬해 총선 등에 개입하려 했다고 의심하고 있는 만큼, 조만간 또다시 명부 확보에 돌입할 것으로 예상됩니다.



한편 특검팀은 어제 통일교 전 세계본부장 윤모 씨를 구속기소했습니다.



윤 씨는 건진법사 전성배 씨를 통해 교단 현안의 청탁 대가로 김건희 여사에게 6천만 원대 목걸이와 샤넬백 등을 건넨 혐의를 받고 있습니다.



또 통일교 행사 지원을 요청하면서 국민의힘 권성동 국민의힘 의원 등 정치권에 불법 정치자금을 전달한 혐의를 받고 있습니다.



특검팀은 어제 오전 윤정로 전 세계일보 부회장도 참고인 신분으로 불렀습니다.



윤 부회장은 어제 기소된 통일교 전 세계본부장 윤 모 씨를 정치권과 연결해 준 교단 원로로 알려져 있습니다.



특검팀은 윤 부회장을 상대로 윤 씨와 정치권을 연결해 준 과정에 통일교 윗선의 지시가 있었는지 등을 추궁한 것으로 전해졌습니다.



(영상취재 : 양지훈, 영상편집 : 김윤성)