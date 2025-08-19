1. "안보보장 재확인" "영토문제는 3자 회담서 논의"



트럼프 미국 대통령과 젤렌스키 우크라이나 대통령이 유럽 정상들이 참석한 가운데 종전 논의를 위한 정상 회담을 열었습니다. 영토 일부를 내주는 대신 안보를 보장하겠다는 트럼프 제안에 젤렌스키 대통령은 영토 문제는 푸틴까지 참여한 3자 회담에서 논의하겠다는 입장을 밝혔습니다.



2. 주미대사 강경화·주일대사 이혁 내정



이재명 대통령이 다음 주 한미정상회담을 앞두고 주미 대사에 강경화 전 외교부장관을 내정했습니다. 주일대사에는 일본 공사를 지낸 이혁 전 주베트남 대사가 내정됐습니다.



3. 김건희 또 진술 거부…한덕수 오늘 재소환



집사 김예성 씨, 건진법사 전성배 씨와 함께 특검에 소환된 김건희 여사가 두 번째 조사에서도 대부분 진술을 거부했습니다. 내란 특검팀은 불법 비상계엄 방조 의혹을 받는 한덕수 전 총리를 오늘(19일) 다시 불러 조사합니다.



4. "남북 합의 가능한 것부터"…'윤 독트린' 폐기



이재명 대통령이 기존 남북합의 가운데 가능한 부분부터 단계적 이행을 준비하라는 지시를 내렸습니다. 통일부는 반북 흡수통일을 내세운 윤석열 정부의 '8·15 통일 독트린'을 폐기하기로 했습니다.